OFICIAL | Hagi face curatenie la Viitorul in plina pandemie! La ce jucator a renuntat "Regele"! Comunicatul emis de club

Gica Hagi a dat afara un jucator in plina pandemie de coronavirus.

Viitorul Constanta si atacantul camerunez Jacques Zoua au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, se arata pe site-ul oficial al echipei din Constanta.



"Incepand de astazi, atacantul camerunez Jacques Zoua nu mai este jucatorul formatiei noastre. FC Viitorul si Jacques Zoua au ajuns la un acord pentru rezilierea pe cale amiabila a contractului. In varsta de 29 de ani, Zoua a evoluat pentru echipa noastra in sase meciuri in perioada octombrie 2019-martie 2020 si a marcat un gol.

FC Viitorul ii multumeste pentru evolutiile in tricoul negru-albastru si ii ureaza mult succes in continuare", se arata in comunicatul emis de catre cei de la Viitorul.