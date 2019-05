"DA, IL VREAU!" Rednic e gata sa-l ia pe Gnohere la Dinamo! Anunt de ultima ora

Rednic il asteapta inapoi pe golgeterul plecat la FCSB.

Gnohere are usa deschisa la Dinamo, in cazul in care si-ar dori sa revina. Rednic a vorbit si despre situatia lui Teja, care va fi concediat de FCSB dupa numai jumatate de an. Fost secund al lui Rednic, Teja nu mai e pe placul lui Becali.

"La Steaua, niciodata nu e rabdare. Nici la Dinamo! A fost un risc pentru Teja, si l-a asumat. A mai riscat o data, cand era la nationala de tineret, era o performanta daca se califica la Euro. Atunci a venit la Dinamo. E tanar, plin de ambitie. A riscat, nu i-a iesit. Pacat! A fost la Dinamo, n-a avut rezultate, acum la Steaua... E tanar, are calitate buna, e preocupat. A demonstrat si la Cluj, si la Medias, a format echipe bune.

Daca ramanea la Medias, se califica in play-off, chiar daca au fost meciuri in care au fost dezavantajati de arbitri. E greu sa lucrezi cu Gigi daca n-ai rezultate. Sumudica e un antrneor foarte bun, cred ca ar putea sa lucreze si cu Gigi.

Steaua n-a mai luat campionatul de 4 ani. Bizonul s-a dus sa faca performanta si Steaua n-a luat titlul de 4 ani. L-as vrea pe Bizon, daca si el vrea sa vina. Nu cred ca vine, se gandeste si el sa plece in strainatate, cred.

Cu Teja n-am vorbit in ultima perioada. A invatat multe din perioada noastra de colaborare, dar un lucru n-a invatat: sa risti si sa mergi pe mana ta, nu pe a conducatorului. La Standard, patronul tot incerca sa impuna cativa jucatori. M-a sacrificat pe mine, pan ala urma. Nici nu mai stii, e munca ta, e munca patornului... Dupa aia zic tot de rau de tine si iti dai si tu seama: uite ce prost am fost, m-am luat dupa altii...", a spus Rednic.