Rednic se ofera sa DARAME stadionul Dinamo: "Aduc o firma noaptea, pe blat, si dam jos cu buldozerele tribuna a doua" :))

Mircea Rednic e gata sa se implice activ in problema stadionului Dinamo.

Antrenorul 'cainilor' e gata sa incalce legea numai sa le indeplineasca suporterilor cea mai mare dorinta: un stadion nou in Stefan cel Mare. Rednic nu intelege de ce la Dinamo nu se poate intampla la fel ca in cazurile Steaua sau Rapid, care vor avea arene noi de la anul.



"Ar trebui sa avem un stadion. Steaua isi face stadion, Rapid isi face stadion. Merita si Dinamo. E primul lucru pe care-l doresc. Echipa facem, dar avem nevoie de stadion, de unul al nostru. Ar fi bine ca toata lumea sa faca tot posibilul sa se construiasca. Ma gandeam sa vorbesc cu o firma de constructii sa venim noaptea pe blat sa daramam macar tribuna aia a doua. Dupa aia, trebuie sa faci ceva, ca e praf, e urat, in centrul Bucurestiului asa ceva, deci s-ar construi unul nou!", a spus Rednic.