Sentinta FINALA in cazul lui Tamas: a acceptat pedeapsa! Va lucra doua saptamani la SPITALUL din Haifa

Gabi Tamas scapa de inchisoare, dar va munci in folosul comunitatii la un spital din Haifa.

Fundasul lui Hapoel Haifa a fost de acord cu pedeapsa instantei. A primit 6 luni de inchisoare cu suspendare si o interdictie de 4 ani la volan pe soselele din Israel. Tamas va trebui sa plateasca si o amenda de aproximativ 750 de euro. In cazul incalcarii termenilor eliberarii conditionate, Tamas revine dupa gratii!

Tamas, 35 de ani, a fost prins conducand sub influenta alcoolului cu o viteza de 205 kilometri la ora in urma cu doua luni. A petrecut o saptamana in spatele gratiilor, apoi a ramas in arest la domiciliu timp de mai multe zile. Acum, Tamas e liber si a revenit la antrenamente.