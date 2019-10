Lovitura data de Viitorul! A facut un transfer INTERNATIONAL. Cine este jucatorul care a semnat cu echipa lui Hagi 

Viitorul a transferat un nou jucator care sa o ajute in lupta pentru titlu.

Echipa lui Gica Hagi l-a transferat pe jucatorul de origine cameruneza, Jacques Zoua (28 ani). Atacantul vine liber de contract, dupa s-a despartit de Astra Giurgiu in aceasta vara.

Viitorul ii ofera un salariu de 5000 de euro pe luna, astfel Zoua va primi suma maxima pe care echipa constanteana o ofera. Zoua este cotat la suma de 400.000 euro, conform Transfermarkt.

De-a lungul carierei, Zoua a jucat la echipe precum Basel, Hamburger sau Ajaccio. Atacantul a jucat 286 de meciuri, inscriind 55 de goluri. In prezent, are 26 de convocari la nationala Camerunului, pentru care a debutat in anul 2011.