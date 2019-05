Becali i-a dat hartie de transfer si e gata sa-l VANDA in orice moment! Ce pret URIAS cere pentru fotbalistul pe care anuntase ca-l DA AFARA

Gigi Becali le face o surpriza cluburilor care sperau sa cumpere pe bani putini de la el dupa Euro.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Nedelcu e de vanzare, insa nu pentru suma pe care o anunta acum 6 luni. Becali a recunoscut in mai multe randuri ca vrea sa se desparta de mijlocasul central. Chiar daca fotbalistul adus de la Viitorul a avut un sezon teribil, pretul sau a crescut de la doua la cinci milioane de euro, anunta Becali. Nedelcu e unul dintre cei mai criticati jucatori de catre patronul echipei in ultimul an. Acum, discursul sau s-a schimbat complet.

"Nedelcu e de vanzare, dar echipa care il vrea trebuie sa-mi plateasca 5 milioane de euro. I-am dat hartie de transfer de 5 milioane. Pai, Nedelcu e fotbalist! Renunt asa usor la el? O sa fie si la Euro, in vara, e fotbalist. Cum sa renunt asa usor la el?", a spus Becali in Fanatik.

Dragos Nedelcu l-a costat pe Becali 1,5 milioane de euro in 2017. Fotbalistul are o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro.