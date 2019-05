Primul transfer al lui Rednic pentru atacarea titlului in 2020: "Va semna saptamana viitoare". Ce jucator aduce la Dinamo

Dupa inca un an in Play Out, dinamovistii anunta ca un astfel de "accident" nu va mai avea loc si ca in sezonul viitor se vor lupta pentru castigarea titlului.

Dinamo a jucat doi ani la rand in Play Out, iar "cainii" nu mai rezista "umilinta". La anul, spun ca vor sa revina in elita Ligii I si sa se bata la titlu cu CFR, FCSB, Craiova si Viitorul. Pentru asta, Rednic a inceput sa se gandeasca deja la intariri.

Mircea Rednic a nimerit mai multe mutari la Dinamo si a surprins placut prin aducerea unor fotbalisti precum Montini, Papazoglou, Aliji si Klimavicius.

Un scotian, primul transfer pentru sezonul 2019/20



Mircea Rednic a anuntat astazi si prima mutare pentru sezonul viitor. El a recunoscut ca asteapta un scotian.

Ziggy Gordon, in varsta de 25 de ani, va juca la Dinamo. El a evoluat ultima data in prima liga din tara natala, pentru Hamilton Academical.

"Cred ca este primul care va semna cu noi. Saptamana viitoare probabil", a spus Rednic.

Ziggy Gordon, pe numele sau intreg Zygmund Ian Gordon, a fost crescut de Hamilton Academical, dar a mai trecut si pe la Patrick Thistle, Jagiellonia Bialystok si Pogon Siedlce, ultimele doua din Polonia.

35 de meciuri a jucat Ziggy Gordon in actuala editie de campionat pentru Hamilton, marcand un gol.

Ziggy Gordon evolueaza pe postul de fundas de banda dreapta.