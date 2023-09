"Inacceptabil!". Reacția camerunezilor, după insultele rasiste adresate lui Joyskim Dawa

"Joyskim Dawa a fost victima insultelor rasiste pe rețelele sociale din partea anumitor suporteri ai Stelei (n.r - FCSB), după ultimul său meci la echipă. Inacceptabil! Nu rasismului", au scris camerunezii.

Joyskim Dawa: "Până acum nu am spus nimic, dar de azi am decis să pun stop"

Sâmbătă dimineață, Joyskim Dawa a revenit cu un nou mesaj în care a anunțat că nu va mai accepta astfel de insulte rasiste de acum încolo.

"Salutare, lume a fotbalului. Așa cum poate ați auzit sau ați văzut, am primit câteva insulte rasiste pe rețelele sociale după ultimul meu mci. Nu este un caz izolat, dar până acum nu am spus nimic. Mi-am văzut de treaba mea, dar astăzi am decis să pun stop.





Suntem în 2023 și anumite lucruri trebuie să se schimbe în lumea fotbalului, precum și în afara ei. Trebuie să se dicteze sancțiuni împotriva acestor oameni, trebuie să fie identificați și dați exemplu pentru a ne asigura că astfel de lucruri nu se vor repeta.





Este inacceptabil, având în vedere numeroase culturi și culori din lume, rasismul există și astăzi, mai ales în lumea sportului, care nu ține cont de granițe și origini.





Vreau să știți că sunt conștient că este vorba doar despre câțiva oameni care sunt rasiști, iar suporterii adevărați sunt alături de mine și îmi arată respect și dragoste. Vă mulțumesc pentru toate mesajele de susținere.





Astfel de lucruri nu mă vor demoraliza. Din contră, mă vor face mai puternic pentru viitor. Sunt foarte mândru că aparțin comunității negre, parte integrantă din diversitatea și bogăția lumii. Lupta merge mai departe. Nu rasismului!", a scris Dawa, sâmbătă.