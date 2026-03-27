Într-un campionat al Superligii în care jucătorii sub vârstă primesc din ce în ce mai puține minute în liniile de atac ale echipelor importante, Lorenzo Biliboc (19 ani) are toate șansele să devină excepția de la regulă.

Puștiul din ofensiva CFR-ului traversează o perioadă foarte bună de când a venit în România, din vară, și se anunță drept unul dintre fotbaliștii interesanți ai perioadei următoare, în play-off.

Lorenzo Biliboc, de la CFR Cluj, l-a impresionat pe Daniel Chiriță

Biliboc a trecut pe la juniorii lui Torino, Juventus și Parma înainte de a fi adus în Superligă, la începutul acestei stagiuni de primă ligă. Talentatul om de atac al feroviarilor a urcat pe scara ierarhică și continuă să o facă, arătând calități interesante.

Născut pe 22 octombrie 2006, Lorenzo Biliboc este un produs al academiei lui Juventus, club la care a ajuns în 2020 de la rivala locală Torino FC Youth. Jucătorul, care evoluează pe postul de extremă dreapta, dar poate acoperi și pozițiile de aripă stânga și atacant central, a evoluat constant la categorii de vârstă superioare.

În sezonul precedent, Biliboc a fost un om de bază la echipa Primavera (U19) a torinezilor. Mai mult, datorită prestațiilor sale, a făcut pasul și către echipa de seniori, unde a fost antrenat de Igor Tudor. De-a lungul carierei sale la juniori, a trecut și printr-un împrumut la Parma U18.

Evoluții fantastice pentru Lorenzo Biliboc în Superliga României

Internaționalul de tineret, care are și cetățenie italiană, are cifre impresionante în 30 de partide în acest sezon. A reușit să înscrie de opt ori și este unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei din Gruia. În plus, a oferit și trei pase decisive.

La ora actuală, 450.000 de euro este cota lui Lorenzo Biliboc, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Jucătorul crescut în Italia poate evolua ca aripă dreapta, dar și ca aripă stânga.

Daniel Chiriță, fost fotbalist în prima ligă a României, la Rapid sau Petrolul, dar care a avut și experiențe în afara țării, în Ucraina, la Șahtior Donețk, sau în Rusia, la Zenit, a făcut o analiză a superlativelor Superligii de până în acest moment, la începutul play-off-ului.

Daniel Chiriță, despre Lorenzo Biliboc: ”Joacă pentru că merită, nu pentru că e under”

Chiriță l-a numit pe Biliboc atunci când a fost întrebat despre numele din rândul fotbaliștilor care fac parte din categoria ”under” și care s-au remarcat cel mai mult până acum.

Dacă în sezonul regular l-a evidențiat pe Alexandru Musi, acum l-a numit pe atacantul CFR-ului.

”Din punctul meu de vedere, Biliboc e cel mai bun under din România! Cum a fost Musi în tur, acum e el! Biliboc e under pe hârtie, da, dar joacă pentru că merită. Nu joacă precum un under, face diferența, driblează, șutează, dă goluri cu ambele picioare. Are maturitate în joc, e un copil foarte bun!

Va avea un viitor frumos!”, a spus Daniel Chiriță pentru Sport.ro, despre tânărul jucător al CFR-ului.