Costel Gâlcă, stelistul care poate avea portretul înrămat pe holurile Giuleștiului

Play-off-ul din Superliga abia a început, dar deja am asistat la schimbări în clasament și rezultate, poate, surprinzătoare. Grupa pentru titlu a început, de exemplu, cu un rezultat neașteptat. Universitatea Craiova a pierdut surprinzător, acasă, contra formației de pe locul 6, FC Argeș, 0-1, iar oltenii au pierdut primul loc în dauna celor de la Rapid, care au câștigat derby-ul cu Dinamo, scor 3-2.

Conform Football Meets Data, Universitatea Craiova este văzută în continuare drept principala favorită la câștigarea titlului, cu 35,2 la sută șanse. Scăderea față de intrarea în play-off este însă una majoră, aproximativ 20 de procente.

Costel Gâlcă, idol la Rapid dacă ia titlul în Superliga

Altfel, Rapid și-a crescut șansele la 24,7 la sută după ce a învins dramatic Dinamo. Fostul fundaș Daniel Chiriță a vorbit despre lupta pentru titlu, într-o discuție cu Sport.ro, și ar vrea ca Rapid să ia campionatul, o formație pentru care a jucat.

Fan înfocat al Petrolului, pentru care este un fotbalist emblematic, dar ”lupii galbeni” evoluează în play-out, Daniel Chiriță vrea ca gruparea din Giulești să se impună la finalul play-off-ului de Superliga României.

A văzut o echipă puternică formată de Costel Gâlcă, iar din acest motiv și crede că Rapid se poate încorona campioană. Evident, un mare plus este adus chiar de antrenorul Gâlcă, pe care Chiriță îl vede principalul ”argument” al giuleștenilor în momentul în care prezintă plusurile pentru care se pot încorona campioni.

Daniel Chiriță: ”Dacă ia campionatul, Gâlcă devine idol în Giulești”

Întrebat dacă un stelist precum Gâlcă ar putea avea portretul înrămat la loc de cinste în Giulești, Chiriță a răspuns afirmativ și a precizat că va primi respectul infinit al fanilor astfel, mai ales că nici în perioada în care era jucător la Steaua nu s-a remarcat ca un fotbalist care să incite.

”Gâlcă a făcut treabă pe unde a fost. La Steaua (n.r. – la FCSB, ca antrenor) a făcut treabă, la fel și la Craiova. Sunt câțiva antrenori care... Pancu, Gâlcă, Kopic, Andone au făcut treabă.

Dacă ia campionatul, Gâlcă devine idol în Giulești. E și respectat de fani, pentru că a fost un jucător cuminte, nu a fost scandalagiu. Acum, în Giulești, e tot cuminte, nu face presiuni, nu se ceartă cu nimeni, e de respectat.

Să îi pună portretul pe tunelul de acces dacă ia campionatul! Să îl pună, m-aș bucura! Și eu am fost în Giulești, am luat campionatul, știu cum e. A fost ceva de vis! E ceva de vis în Giulești!”, a spus Daniel Chiriță despre Costel Gâlcă, într-un dialog telefonic cu reporterul Sport.ro.