Superliga României, sezonul 2025-2026, se află în faza play-off-ului.

Play-off-ul din Superliga abia a început, dar din prima etapă am asistat la schimbări în clasament și rezultate, poate, surprinzătoare. Grupa pentru titlu a început, de exemplu, cu o surpriză. Universitatea Craiova a pierdut, acasă, contra formației de pe locul 6, FC Argeș, 0-1, iar oltenii cedau primul loc în dauna celor de la Rapid, care au câștigat derby-ul cu Dinamo, scor 3-2.

La ora actuală, conform Football Meets Data, Universitatea Craiova este văzută în continuare drept principala favorită la câștigarea titlului, cu 35,2 la sută șanse. Scăderea față de intrarea în play-off este însă una majoră, aproximativ 20 de procente.

Daniel Chiriță crede că Rapid poate lua titlul în acest sezon de Superliga!

Altfel, Rapid și-a crescut, de exemplu, șansele la 24,7 la sută după ce a învins dramatic Dinamo. Fostul fundaș Daniel Chiriță a vorbit despre lupta pentru titlu, într-o discuție cu Sport.ro, și ar vrea ca Rapid să ia campionatul, o formație pentru care a jucat.

Fan înfocat al Petrolului, pentru care este un fotbalist emblematic, dar ”lupii galbeni” evoluează în play-out, Daniel Chiriță vrea ca gruparea din Giulești să se impună la finalul play-off-ului de Superliga României.

A văzut o echipă puternică formată de Costel Gâlcă, iar din acest motiv și crede că Rapid se poate încorona campioană.

Daniel Chiriță: "Rapid are jucători foarte rapizi în față"

”E imprevizibil play-off-ul în acest sezon, se poate întâmpla orice în acest play-off! CFR Cluj e în formă bună, Rapid la fel, Universitatea Cluj e și ea acolo, cu evoluții solide. Dar, eu am vorbit cu cineva înaintea primei etape, înainte de meciul dintre Craiova și Argeș, și mă gândeam că poate face surpriza Argeș. A și făcut-o!

E ceva ce nu s-a întâmplat de mulți ani în România, să fie atât de strâns play-off-ul, să aibă toate echipele șanse.

E foarte greu să spun cine ia campionatul, dar aș vrea Rapid! Eu vreau să ia Rapid, dar e foarte greu de spus cine e favorită certă! Mai sunt etape, vedem ce o să fie. Eu îmi doresc să ia Rapid, clar!

Cred că e în stare să ia campionatul, pentru că e o echipă solidă, iar în față are jucători foarte rapizi”, a spus Daniel Chiriță pentru Sport.ro.