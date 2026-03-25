Lorenzo Biliboc are evoluții foarte bune în Superliga României, în tricoul CFR-ului.

CFR Cluj s-a remarcat în ultimele perioade de transferuri cu cedări pe sume mari de bani, iar în viitor, poate chiar în vară, ar putea din nou să obțină o sumă de ordinul milioanelor de euro, de data aceasta în schimbul, poate, celui mai bun fotbalist sub medie de vârstă a acestei ediții de Superliga României, Lorenzo Biliboc.

Fotbalistul de atac este un produs al academiei lui Juventus, club la care a ajuns în 2020 de la rivala locală Torino FC Youth. Jucătorul, care evoluează pe postul de extremă dreapta, dar poate acoperi și pozițiile de aripă stânga și atacant central, a evoluat constant la categorii de vârstă superioare.

Lorenzo Biliboc va pleca pe multe milioane de euro de la CFR Cluj, dacă va continua ritmul

În sezonul precedent, Biliboc a fost un om de bază la echipa Primavera (U19) a torinezilor. Mai mult, datorită prestațiilor sale, a făcut pasul și către echipa de seniori, unde a fost antrenat de Igor Tudor. De-a lungul carierei sale la juniori, a trecut și printr-un împrumut la Parma U18.

Internaționalul de tineret, care are și cetățenie italiană, are cifre impresionante în 30 de partide în acest sezon. A reușit să înscrie de opt ori și este unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei din Gruia. În plus, a oferit și trei pase decisive.

La ora actuală, 450.000 de euro este cota lui Lorenzo Biliboc, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Jucătorul crescut în Italia poate evolua ca aripă dreapta, dar și ca aripă stânga.

Daniel Chiriță, convins că Lorenzo Biliboc e fotbalist de multe milioane de euro

Cu ochii specialistului, Daniel Chiriță, fost fundaș la Rapid sau Petrolul, care acum deține o școală de fotbal în Ploiești, este convins că gruparea din Gruia va da din nou o lovitură pe piața transferurilor prin cedarea lui Biliboc, dacă tânărul va continua să aibă evoluții la fel de bune.

”Dacă Biliboc va continua să joace așa, CFR Cluj iar a dat lovitura, sută la sută va pleca pe bani mulț din Ardeal! El are și școala în Italia, de aceea joacă așa cum joacă, își face treaba. A jucat la Juventus, acolo e altă școală, iar asta se vede!

L-am văzut de pe stadion, când a jucat Petrolul cu CFR Cluj. Nu joacă precum un under, face diferența, driblează, șutează, dă goluri cu ambele picioare. Are maturitate în joc, e un copil foarte bun și la ora actuală nu joacă pentru că se încadrează în regula under.

Va avea un viitor frumos!”, a punctat, într-un dialog cu Sport.ro, Daniel Chiriță.