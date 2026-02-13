Petrolul s-a impus în fața lui FC Argeș, scor 2-1, într-un meci jucat la Ploiești din etapa 27 de Superliga.

Golurile ploieștenilor au fost marcate de Hanca (65') și de Dumitrescu (88'), în timp ce de la piteșteni a marcat Bettaieb.

Sergiu Hanca: „Nici nu știu dacă trebuia să fiu în careu la faza aia”

Fotbalistul care a egalat în minutul 65 în urma unei reușite senzaționale din foarfecă, în urma unei faze fixe.

Sergiu Hanca a fost întrebat despre golul marcat și a dezvăluit că nu știe ce „căuta” în careu la acea fază.

„Era un meci important. Jucam acasă, aveam nevoie de puncte. Știți situația în care ne aflam. Mă bucur foarte mult că am câștigat cele 3 puncte și mă bucur și pentru mine că am înscris și mi-am ajutat echipa.

Am intuit că trebuie să fiu acolo. Când am intrat pe teren în nebunia aia când conduceau adversarii, nici nu știu dacă trebuia să fiu în careu la faza aia. Important e că am fost acolo și că am reușit să întoarcem scorul.

Nu l-am văzut (n.r. golul anulat al Argeșului). Eram la încălzire. După am fugit la tabletă să văd ce sa întâmplat. Aveam un sentiment de la pauză că putem întoarce. Până la urmă a fost o greșeală personală (n.r. golul primit).

Dar așa e fotbalul, când unul greșește ieșim ceilalți în față. Când ai rezultate pozitive lucrurile merg de la sine. Când treci printr-o pasă mai puțin bună nu este ușor.

Dar de aceea e frumos fotbalul, se pot schimba sentimentele de la săptămână la săptămână. Sper să facem puncte în continuare acum”, a declarat Hanca.

În urma acestui rezultat, FC Argeș ar putea pierde locul de play-off la finalul acestei etape, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția a 12-a.