Petrolul - FC Argeș, duel contând pentru etapa a 26-a din Superliga României, va fi transmis astăzi, în format LIVE TEXT, de către site-ul Sport.ro.

La momentul redactării articolului, scorul este 1-0 pentru formația piteșteană, în uram reușitei lui Bettaieb din minutul 38.

Gafă incredibilă! Eugen Neagoe și-a pus mâinile în cap

În ultimele minute ale primei părți, Dongmo a trimis în spate un balon pe care îl recuperase în urma unui corner.

Mijlocașul Petrolului a fost mult prea sigur pe el și nu s-a informat suficient de bine,

Dongmo i-a pasat perfect adversarului pe culoar, iar Bettaieb a profitat de cadoul primit și a deschis scorul cu un lob.

După ce a văzut ce s-a întâmplat, Eugen Neagoe și-a pus mâinile în cap. Antrenorului ploieștenilor a fost uimit de gafa făcută de mijlocașul său.