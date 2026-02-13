GALERIE FOTO Ce gafă! Neagoe și-a pus mâinile în cap după ce a văzut greșeala din Petrolul - FC Argeș

Ce gafă! Neagoe și-a pus mâinile în cap după ce a văzut greșeala din Petrolul - FC Argeș Superliga
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Argeș a deschis scorul în duelul cu Petrolul.

petrolul Eugen Neagoe FC Arges Superliga
Petrolul - FC Argeș, duel contând pentru etapa a 26-a din Superliga României, va fi transmis astăzi, în format LIVE TEXT, de către site-ul Sport.ro

La momentul redactării articolului, scorul este 1-0 pentru formația piteșteană, în uram reușitei lui Bettaieb din minutul 38.

Gafă incredibilă! Eugen Neagoe și-a pus mâinile în cap

În ultimele minute ale primei părți, Dongmo a trimis în spate un balon pe care îl recuperase în urma unui corner.

Mijlocașul Petrolului a fost mult prea sigur pe el și nu s-a informat suficient de bine,

Dongmo i-a pasat perfect adversarului pe culoar, iar Bettaieb a profitat de cadoul primit și a deschis scorul cu un lob.

După ce a văzut ce s-a întâmplat, Eugen Neagoe și-a pus mâinile în cap. Antrenorului ploieștenilor a fost uimit de gafa făcută de mijlocașul său. 

Echipele de start din Petrolul - FC Argeș:

  • Petrolul (3-4-3): Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Dongmo, Dumitrescu - R. Pop, Chică-Roșă, Grozav

Rezerve: Krell - Rădulescu, Rodrigues, Ignat, Soares, Mateiu, D. Paraschiv, Hermann, Boțogan, Hanca, V. Gheorghe, N. Boateng

Antrenor: Eugen Neagoe

  • FC Argeș (3-5-2): Căbuz - Borța, Tudose, Sadriu - Oancea, Pîrvu, Sierra, Rață, Bettaieb - Rădescu, Moldoveanu

Rezerve: Straton - Crăciun, Tofan, Briceag, Garutti, Seto, Blagaic, Matos, Brobbey, Micovschi, Manole, Idowu

Antrenor: Bogdan Andone  

