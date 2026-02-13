Petrolul s-a impus în fața lui FC Argeș, scor 2-1, într-un meci jucat la Ploiești din etapa 27 de Superliga.

Golurile ploieștenilor au fost marcate de Hanca (65') și de Dumitrescu (88'), în timp ce de la piteșteni a marcat Bettaieb.

Dani Coman l-a făcut praf pe Radu Petrescu:

Oficialul lui FC Argeș a fost extrem de nervos după partida de la Poloiești și l-a „amendat serios” pe Radu Petrescu după ce le-a anulat un gol care pare perfect valabil piteștenilor.

Momentul controversat a avut loc în minutul 85 al meciului, când Radu Petrescu a decatat fault în atac, iar imediat după FC Argeș a înscris. Din cauză că arbitrul a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă VAR-ul nu a putut să intervină.

„Eu nu înțeleg expresia asta, că a întors Petrolul scorul. Radu Petrescu a reușit să o învingă pe FC Argeș. Petrolul nu ne-a pus probleme cât ne-a pus Radu Petrescu. Problema e că-și bat joc de noi și de munca noastră. Atunci ne mai miră ce se întâmplă ca atunci cu Ganea.

Merită bătuți și călcați în picioare, pentru că își bat joc de munca noastră! Își bat joc de noi. Să ne spună clar: nu aveți voie în play-off și gata, ne oprim, jucăm în play-out și știm o treabă. Dar să nu își bată joc de noi! Chivulete și Petrescu, uite ce ne-au făcut. Spuneți voi, că ați văzut la televizor.

I-am cerut explicații, dar el nu poate vorbi, că e prea mare. Nu există niciun fault, nicio atingere. Să nu mai zică, noi jucăm direct în play-out dacă e.

Câte etape de suspendare trebuie să-i dea după meciul ăsta lui Radu Petrescu? Că și-a bătut joc. Se poate distruge un club din cauza idioțeniilor lui. Ce a fost la faza aia?

(n.r. că n-ar fi fost fault înainte) Jucăm fotbal prin compensare? Eu aș vrea să se uite vreo 20 de etape la televizor când arbitrează alții. Ce să le zic băieților în vestiar, că și-au bătut joc de noi? Cum mă duc în fața lor?

40 de etape de suspendare să-i dea! Să vadă meciul alături de Chivulete și să-i dea și ăluia tot 40 de etape. De aia vă spun, că nu e întâmplător. Am tăcut că am bun simțit, dar nu poate să mă ia de prost.

Gol valabil și viciere de rezultat, ce să mai. Ne ajută să-l suspende, ca să mai terminăm cu oamenii ăștia ai altora. Eu ies mâine din fotbal, ce pot să-mi facă? Ce bătălie, asta e bătălie? Asta e loialitate.

Să se lase de arbitraj, că au făcut destule. Suntem în 2026”, a declarat Dani Coman la Digi Sport.

În urma acestui rezultat, FC Argeș ar putea pierde locul de play-off la finalul acestei etape, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția a 12-a.