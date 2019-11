SENZATIONAL! "E antrenor bulangiu, e in toate felurile! Ar fi cel mai nimerit!" Propunerea lui Mitica Dragomir pentru postul de selectioner

Dumitru Dragomir a propus o varianta pentru postul de selectioner.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal il vede pe Mircea Rednic ca un posibil inlocuitor al lui Contra pe banca Romaniei.

"Eu l-as pune pe Rednic, si asa nu are serviciu. Si este un antrenor serios. E antrenor bulangiu, norocos, e in toate felurile. Ar fi cel mai nimerit dintre toti. Pentru ca Hagi nu are cum sa accepte oricum. Voi ati veni vreunul acolo?", a spus Dumitru Dragomir pentru gsp.

Mircea Rednic a antrenat-o ultima oara pe Dinamo Bucuresti in sezonul 2018/2019.

26 de meciuri i-a pregatit Rednic pe dinamovisti, in care a reusit sa stranga 11 victorii, 9 egaluri si 6 infrangeri.