TUNA SI FULGERA! Mitica Dragomir, reactie nervoasa dupa infrangerea cu Suedia: "Aceasta este valoarea, nu poti scoate mai mult. Orice antrenor vine, se compromite!"

Romania a ratat calificarea directa la EURO 2020.

Mitica Dragomir a vorbit despre prestatia nationalei, viitorul echipei si a lui Cosmin Contra dar si despre infrastructura fotbalului in Romania.

"L-as tine in continuare pe Contra, pana dupa baraj. Dupa aceea as face schimbarea, dar din cei buni nu vine nimeni la nationala. Excludeti-i pe primii 3. Echipa nationala trebuie formata din cei tineri, incercati in cateva amicale, cu un antrenor care se pricepe la tinerii acestia, pentru ca sunt niste copii.

Hagi are experienta necesara, el stie, marea majoritate sunt de la el. Ori el, ori Radoi. Dar toata lumea refuza. Nu vine nimeni la 360.000 de dolari pe an. Oricine vine antrenor, se compromite. Nu sunt jucatori. Pana nu se intervine la nivel national, sa se faca ceva, ca in marile orase sa existe 6-7 terenuri de iarba, unde juniorii sa invete si sa inceapa pregatiri bazate pe forta.

Suedezii aveau viteza a 4 a si a 5 a, noi prima si a doua. In a doua repriza, in afara de Hagi care a intrat si parea ca incearca sa faca ceva, Coman parca era....

Ne-am facut de ras, vom fi rasul lumii. Exista legi impotriva huliganilor, englezii au fost mai rau ca noi si i-au linistit. La noi nu se poate face nimic in tara asta.

Nu avem echipa nationala mai buna decat suedezii. Acesta este un sport, atat putem noi, la pregatirea si conditiile pe care le avem in aceasta tara. Aceasta este valoarea, nu poti scoate mai mult. Putem cu Bulgaria, cu Scotia. Ca sa putem indrepta lucrurile, trebuie sa cream conditii.

Bani pierduti si cu Spania, ne facem de ras si acolo. A avut destui tineri in teren, nu s-au intalnit cu mingea, in afara de Hagi care s-a miscat putin, toti parca erau injectati.

Degeaba da toata lumea in Contra. Oricine vine, e un antrenor ratat, care nu are serviciu, nu are ceva. Fa-le conditii intai, ia un antrenor, plateste-l cu cat merita", a declarat Mitica Dragomir la PRO X.