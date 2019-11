"E Bale din Liga 1! Va dau scris ca ajunge mare!" Pariul lui Dragomir pentru viitorul nationalei! Ar vrea sa-l vada titular cu Suedia

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, are un nou favorit in Liga 1. El crede ca Mihaila de la Craiova ar putea juca inca de pe acum titular in nationala mare a Romaniei.

Valentin Mihaila, jucatorul de banda al Craiovei, poate ajunge fotbalist de "multe milioane". O spune Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, cel care este in stare sa parieze ca jucatorul care a bifat 9 aparitii si 1 gol in acest sezon al Ligii 1 va ajunge "ca Bale".

Dumitru Dragomir: "Mihaila e ca Bale! L-as baga contra Suediei"

Dumitru Dragomir a vorbit aseara la un post TV.

"Mihaila de la Craiova e ca Bale, asa viteza are. As juca cu el, cu Nistor si cu Vlad in meciul cu Suedia. FCSB a facut o mare gresela cu el. E un portar de mare valoare, dar e foarte tanar. Inca un an-doi el o sa mai greseasca, ca e tanar. Nu poti sa castigi bani fara sa risti", a spus Mitica Dragomir la Digi.

38 de meciuri si 2 goluri are in total Mihaila in Liga 1

El a mai jucat de 3 ori in Cupa Romaniei, marcand 2 goluri