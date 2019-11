EXCLUSIV | Cu Mitica spre Liga! Dragomir promite ca rezolva in TIMP RECORD cele mai mari 2 PROBLEME de la Dinamo: planul fostului sef al LPF

Dinamovistii si-ar putea vedea visul cu ochii: calificarea in UEFA Champions League.



Dumitru Dragomir, fost presedinte la LPF, este de parere ca va reusi acest lucru in maximum 3 ani daca va deveni finanator la Dinamo. Dragomir se gandeste sa vina la Dinamo alaturi de Viorel Catarama.

Mai mult, Dragomir promite ca va rezolva si problema stadionului in timp record.

"In viitorii 3 ani, da! O duc pe Dinamo in Champions League. Trebuie reconstruit centrul de copii si juniori. Si apoi trebuie pus la punct sistemul de scouting, din Argentina pana in Albania. In doua luni de zile rezolv si problema stadionului. Nu se poate asa ceva. Nu au stiut sa se poarte cu Badea. Cu Nicolae Badea nu merge cu santajul. Fac un stadion sa poata juca echipa nationala aici", a declarat Dumitru Dragomir la ProX.