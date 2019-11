Planul lui Mitica Dragomir cu care Dinamo ajunge in Liga Campionilor pana in 2022. Conditia pe care o pune pentru a ajuns sef in Stefan cel Mare

Ce surpriza! Mitica Dragomir vrea sa bage bani si s-o duca pe Dinamo in Champions League. In doar 3 ani! Inainte de Revolutie, Mitica a fost sef la Victoria, echipa securitatii.

Mitica Dragomir, fostul sef al LPF, anunta ca vine la Dinamo cu Lucescu sau cu fostul sef, Badea. "In doi ani facem stadion nou si in 2022, Dinamo va juca in Champions League", spune Dragomir.

"Prefer sa risc niste bani de-ai mei ca sa pot sa scot niste bani, ca doar nu ma duc la Dinamo sa pierd bani", spune Dragomir.

Flavius Stoican nu crede ca Dragomir ar risca banii familiei pentru a investi la Dinamo.

"Domnului Dragomir ii place sa fie asa...observator. Eu nu cred, trebuie sa bagi banii familiei si mai bine stai acolo cu ei", spune Stoican.

Dan Petrescu ii cere lui Dragomir sa vorbeasca mai putin si sa faca mai mult.

"Eu il respect pe domnul Dragomir, sa faca, nu sa vorbeasca, sa faca. Daca o face bravo lui, ca de vorbit, vobim toti", spune si Petrescu.