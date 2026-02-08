FC Hermannstadt s-a abonat la jucători de la FCSB, iar acționarul celor din Sibiu, Claudiu Rotar, a transmis că este interesat și de portarul Lukas Zima, după ce l-a împrumutat pe Dennis Politic.

Surse din cadrul clubului FC Hermannstadt au dezvăluit pentru Sport.ro că, pe lângă portarul celor de la FCSB, conducerea și stafful tehnic se gândesc să mai aducă poate încă un fotbalist de la campioana României, în funcție de anumite nume care nu intră neapărat în calcule meci de meci și de care bucureștenii s-ar putea despărți fie și până în vară.

FC Hermannstadt mai poate împrumuta un fotbalist de la FCSB, chiar și după portarul Zima

FC Hermannstadt va face tot posibilul pentru a evita retrogradarea, iar site-ul nostru a aflat că relația cu FCSB ar putea să aducă un nou acord, și după împrumutul lui Politic, dar și după posibila înțelegere pentru portarul Zima.

În trecut s-a întărit această legătură dintre FCSB și clubul din Sibiu, prin anumite împrumuturi sau transferuri definitive, iar în acest moment lucrurile s-ar putea concretiza cu o altă mutare de la FCSB la FC Hermannstadt, în funcție de disponibilitatea campioanei de a mai renunța la un anumit fotbalist.

FC Hermannstadt continuă să facă transferuri și în perioada următoare, chiar dacă întrecerea din Superliga României s-a reluat de câteva săptămâni. Există posibilitatea să fie aduși și alți jucători, mai ales dacă Dorinel Munteanu va solicita acest lucru în mod special.

Dennis Politic a mers la FCSB pentru a prinde mai multe minute

Zilele trecute, Sport.ro a aflat și a făcut public motivul pentru care Politic voia să plece de la FCSB dată fiind situația de la gruparea bucureșteană, fie împrumut, fie definitiv.

Și-a așteptat șansa, a încercat să demonstreze când a avut nevoie, dar a considerat că nu primește oportunitățile pe care le aștepta, pentru a intra într-un ritm ridicat, așa cum a avut la Dinamo, când a ajuns și în atenția echipei naționale a României.

După ce mutarea în afara României a picat, fiind dorit în Grecia înainte de cedarea la FC Hermannstadt, a venit această posibilitate care a fost acceptată fără o doză mare de ezitare din partea lui Politic. Chiar dacă este o echipă care vrea să se salveze de la retrogradare, FC Hermannstadt îi oferă lui Dennis Politic șansa să evolueze mai mult, să ajungă la ritmul ridicat pe care a arătat că îl poate atinge.

Politic speră să își recapete forma la FC Hermannstadt

Ulterior, chiar Politic a confirmat, după debutul în tricoul sibienilor, în urma confruntării cu FC Argeș, că a vrut să plece de la FCSB și să meargă la o echipă la care poate juca.

”(n.r. Cum ai făcut alegerea de a venit aici) Așa am ales, nu îmi e frică de o provocare, am ales Hermannstadt cu sufletul deschis. Eu am nevoie de meciuri, pentru că nu am jucat în ultimul timp cât mi-aș fi dorit.

Eu sper să joc multe minute aici, să am reușite, să mă întorc înapoi (n.r. la FCSB) în vară și să am mai multe șase.

Păi în momentul în care am aflat că a căzut oferta de afară, în următoarea zi am fost aici și sunt gata să dau ce am mai bun. Nu regret nimic!

Vă dați seama că atmosfera nu este cea mai bună, dar suntem optimiști că nu vom retrograda, dar din câte am apucat să îmi cunosc colegii, mi se pare un grup foarte bun.”, a spus Dennis Politic.