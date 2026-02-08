FOTO S-a acordat prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă!

S-a acordat prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă! Jocurile Olimpice
S-a dat startul la Jocurile Olimpice de iarnă 2026!

Franjo von AllmenmedalieaurJocurile Olimpice de Iarnamilano-cortinajo 2026
Jocurile Olimpice de iarnă 2026 au început deja, după ce a avut loc ceremonia de deschidere. Nu mai puțin de peste 700 de medalii de aur, argint și bronz vor fi acordate celor mai buni sportivi din lume în cadrul sporturilor de iarnă, care concurează în probe de la schi și hochei pe gheață, până la patinaj artistic și curling.

Franjo von Allmen, primul campion olimpic al ediției 2026!

Au început să se acorde și primele medalii, iar primul care a cucerit aurul de la Jocurile Olimpice 2026 este elveţianul Franjo von Allmen, care a devenit, chiar sâmbătă (7 februarie), primul campion olimpic de la Milano-Cortina 2026.

Sportivul din ”Țara Cantoanelor” s-a impus în proba masculină de coborâre, principala probă a schiului alpin, pe pârtia de la Bormio. Campion mondial în exercițiu la această disciplină, Franjo Von Allmen (24 de ani) a fost urmat pe podium de favoriții gazdelor, de italienii Giovanni Franzoni (care a avut un timp de +0,20) şi Dominik Paris (care a avut un timp de +0,50).

Reacția lui Franjo von Allmen, după ce a devenit campion olimpic în Italia

Elvețianul și-a asigurat aurul în urma unei curse cu un timp de invidiat: 1 min 51 sec 61/100!

”Cred că în acest moment nu vă pot spune în cuvinte ce înseamnă pentru mine, pentru moment pare doar un film. Am fost foarte relaxat dimineața și am încercat să păstrez sentimentele bune de la antrenament, am încercat să pun laolaltă toate piesele de la antrenament și pur și simplu să mă distrez schiind”, a spus elvețianul după ce a cucerit medalia de aur, la interviuri. 

