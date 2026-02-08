Jocurile Olimpice de iarnă 2026 au început deja, după ce a avut loc ceremonia de deschidere. Nu mai puțin de peste 700 de medalii de aur, argint și bronz vor fi acordate celor mai buni sportivi din lume în cadrul sporturilor de iarnă, care concurează în probe de la schi și hochei pe gheață, până la patinaj artistic și curling.

Franjo von Allmen, primul campion olimpic al ediției 2026!

Au început să se acorde și primele medalii, iar primul care a cucerit aurul de la Jocurile Olimpice 2026 este elveţianul Franjo von Allmen, care a devenit, chiar sâmbătă (7 februarie), primul campion olimpic de la Milano-Cortina 2026.

Sportivul din ”Țara Cantoanelor” s-a impus în proba masculină de coborâre, principala probă a schiului alpin, pe pârtia de la Bormio. Campion mondial în exercițiu la această disciplină, Franjo Von Allmen (24 de ani) a fost urmat pe podium de favoriții gazdelor, de italienii Giovanni Franzoni (care a avut un timp de +0,20) şi Dominik Paris (care a avut un timp de +0,50).