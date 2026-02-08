Zouma, cel mai sonor nume sosit în ultima perioadă în fotbalul românesc, s-a dovedit a fi un eșec total pentru CFR Cluj. Fundașul francez, câștigător de Premier League și Liga Campionilor, a fost folosit în doar 4 partide, iar în această iarnă i s-a reziliat contractul.

Chinezii au aflat de problemele medicale ale lui Kurt Zouma și refuză să îl mai transfere

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a susținut după reziliere că Zouma abia putea să meargă și că avea genunchiul umflat. Cu atât mai surprinzător a fost când în China au apărut informații că francezul este pe cale să primească un nou contract, de această dată de la formația chineză Shandong Taishan.

Deși părțile bătuseră palma, chinezii au aflat despre problemele medicale serioase ale lui Zouma, iar șansele ca stoperul să semneze cu Shandong Taishan sunt acum "extrem de reduse", după cum anunță presa locală.

Chinezii au aflat târziu că Zouma nu poate duce un antrenament la o intensitate ridicată și au decis să abandoneze această mutare.

Rămâne de văzut dacă Zouma va mai juca fotbal și la ce nivel. Ultima sa experiență reușită în Europa a fost la West Ham, în perioada 2021-2024. Ulterior a petrecut un sezon în Arabia Saudită, la Al Orobah, și câteva luni la CFR.