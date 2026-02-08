Mihai Stoica a dat verdicutul despre noul jucător al lui FCSB. Fotbalistul din Capul Verde, Joao Paulo, a debutat în meciul cu FC Botoșani, scor 2-1.

Mihai Stoica: ”Am considerat din start că Joao Paulo este un jucător care ne poate ajuta!”

Jucătorul ajuns la campioana României de la Oțelul Galați a intrat în repriza secundă și a evoluat aproximativ 25 de minute, sufficient însă pentru a-l convinge pe președintele Consiliului de Administrație de la FCSB de calitățile sale. Mâna dreaptă a lui Gigi Becali a transmis că a fost plăcut surprins de Joao Paulo și de felul în care acesta verticalizează jocul, dar și de faptul că este bun în duelurile aeriene.

”Mi-a plăcut foarte mult din două motive. L-am văzut câștigând dueluri aeriene, el fiind un jucător de 1.80 m., dar având un timing. Jucătorii care câștigă dueluri aeriene, multă lume spune că trebuie să fie înalți, da, e un avantaj să fii înalt, dar cel mai important e timing-ul.

De aceea Puyol câștiga dueluri aeriene, de aia Mirel Rădoi câștiga dueluri aeriene, deși era sub 1.80 m. Bine, nu mai spun de Gary Medel, care a jucat fundaș central, avea 1.70 m., cel mai scund fundaș central din istoria fotbalului evoluat.

Asta ar fi una. Și a doua, dezinvoltura cu care a intrat. El nu cunoaște toți jucătorii după nume și a intrat într-un moment în care clar că îl înlocuia ca poziție în teren pe Tănase și ieșise Cisotti, jucător extrem de important la noi, iar el, nu numai că a jucat bine, a demonstrat personalitate pentru că a luat-o mereu în față.

Am o mare problemă cu jucătorii care intră și joacă la alibi, să nu greșească, pas lateral unde văd, întors, dau mingea la fundașul central. Nu, el a luat-o în față. Am considerat din start că este un jucător care ne poate ajuta, dar acum am căpătat încredere și mai mare în el, mi se pare un jucător bun. Da, a fost bine”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.