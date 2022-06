Nepotul lui Balaci a divizat galeria Craiovei, după transferul la Steaua. "Unii m-au încurajat, alții mi-au aruncat cuvinte grele"

Atanas Trică-Balaci (17 ani, 191cm) a fost împrumutat de CSU Craiova la CSA Steaua, pentru următorul sezon de Liga 2. Golgheter la echipa secundă a oltenilor, nepotul lui Ilie Balaci și fiul lui Eugen Trică a bifat și trei prezențe în Liga 1, în stagiunea trecută, intrând pe finalul meciurilor cu CS Mioveni, FCU Craiova și Dinamo. În ultimul, tânărul atacant a înscris ultimul gol al partidei din "Groapă", terminat cu scorul de 6-1 pentru "alb-albaștri".

"Sunt foarte fericit că am ajuns la Steaua București. Chiar dacă sunt împrumutat pentru un an de zile, vreau să dau totul pentru acest club. M-a suprins puțin oferta. L-am văzut pe domnul Oprița, la ultimul meu meci de la Liga 3, când am jucat la Universitatea Craiova II. După meci am aflat de această ofertă și am acceptat pe loc. Mi s-a schimbat viața la Craiova, după ce am debutat în Liga 1 și am înscris cu Dinamo, mi se va schimba din nou și la Steaua, dar doar dacă vom promova în prima divizie.

Mulți dintre fanii Craiovei m-au încurajat, mi-au zis să mă întorc mai puternic. Mulți alții mi-au aruncat niște cuvinte mai grele. Nu m-a durut, pentru că nu mă dor aceste cuvinte. Nu înseamnă nimic pentru mine. Tot ce contează pentru mine este să dau totul pentru clubul la care sunt legitimat. Primele obiective sunt cele ale întregului colectiv, promovarea și jocuri cât mai bune. Pe plan personal, chiar îmi doresc să înscriu foarte multe goluri. Chiar dacă este primul meu sezon în Liga 2, nu am jucat niciodată aici, dar sper să înscriu cât mai multe goluri.

La Craiova este destul de greu să te impui, dacă ești jucători foarte tânăr. La vârsta pe care o am eu, 17 ani, este foarte greu. E un club foarte mare și sunt nume grele în lot, jucători de echipe naționale. Am încercat să îmi fac treaba cât mai bine, când a fost nevoie de mine. A venit această ofertă și am acceptat să vin aici, ca să joc mai mult. Nu am fost nemulțumit, ca alții că nu am fost folosit mai mult. Am dat multe goluri la Liga 3, simt că puteam să am o șansă la echipa mare. Dar nu a venit și nu este niciun fel de problemă. Aștept cu interes derby-ul cu Dinamo. Am înscris contra lor în Liga 1, sper să înscriu și acum, pentru că este un derby mult mai mare", a declarat Atanas Trică-Balaci.