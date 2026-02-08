"Revenire surprinzătoare!" Unde e așteptat Stipe Perica după plecarea de la Dinamo

Adus de Dinamo în februarie 2025, Perica a petrecut doar un an în fotbalul românesc. Croatul format la NK Zadar, care la vârsta de 18 ani era cumpărat de Chelsea, a înscris în total 8 goluri și a oferit 3 pase decisive în tricoul "câinilor". Randamentul său din ultima perioadă nu l-a mai mulțumit pe Zeljko Kopic, iar despărțirea s-a oficializat în această săptămână.

Stipe Perica, dorit de două cluburi din Croația

Rămas fără angajament, Stipe Perica ar putea "reveni surprinzător" în Croația, notează publicația TPortal. Atacantul a jucat în țara natală doar pentru NK Zadar, la începutul carierei, și pentru Rijeka, înaintea sosirii la Dinamo.

Două echipe din prima ligă croată, NK Istra și NK Varazdin, sunt interesate de semnătura lui Perica, mai scrie sursa citată. Ambele sunt formații din partea superioară a clasamentului - locul 3, respectiv locul 4, după granzii Dinamo Zagreb și Hajduk Split.