La finalul meciului din Gruia, Andrei Cordea a adresat injurii spre banca celor de la ”U”, iar Cristiano Bergodi, care s-a simțit vizat de fotbalistul lui CFR a izbucnit și a sărit la bătaie cu fostul jucător de la FCSB.

Suma pusă pe masă de Ioan Varga imediat după CFR - U Cluj

Bucuros că CFR a ajuns pe loc de play-off deși în urmă cu doar câteva săptămâni nimeni nu mai dădea nicio șansă pentru fosta campioană din Superliga, Ioan Varga i-a răsplătit pe jucători.

Patronul celor de la CFR le-a promis prime jucătorilor în cazul unei victorii cu rivala din oraș. ”Feroviarii” au învins ”Șepcile Roșii” la finalul unui meci marcat de scene reprobabile, iar Ioan Varga se ține de cuvânt.

Conform GSP, patronul de la CFR Cluj, va pune pe masă suma de 20.000 de euro, pe care jucătorii o vor împărți între ei.

Mai mult decât atât, finanțatorul echipei din Gruia a promis prime de joc după fiecare victorie obținută de echipa sa.