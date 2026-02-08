Deși este la începuturile sale ca antrenor principal al unei echipe de seniori, antrenorul român a depășit orice așteptare, iar milanezii se pregătesc să îi ofere un nou contract﻿﻿.

Marotta vrea să îl vândă pe Alessandro Bastoni

Totuși, Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, este pe punctul să ia o decizie care îl va afecta direct pe tehnicianul român. Cu o ofertă imbatabilă pe masă, Marotta vrea să renunțe la una dintre vedetele lui Inter.

Concret, potrivit Fichajes, Alessandro Bastoni, unul dintre liderii din vestiar al lui Inter și un jucător de bază în angrenajul lui Cristi Chivu, este dorit la Barcelona, iar catalanii sunt gata să plătească o sumă uriașă pentru fundașul cotat la 80 de milioane de euro.

Barcelona este dispusă să plătească chiar suma la care este cotat jucătorul, iar, având în vedere că nici Bastoni nu ar spune ”nu” unui transfer în Catalonia, Beppe Marotta se gândește serios să îl cedeze pe fotbalist în vară, având în vedere că un astfel de transfer ar deschide multe alte posibilități pentru Inter în mercato.

Salariu de 3,5 milioane de euro pentru Chivu, după prelungirea contractului cu Inter

Presa din Italia susține că antrenorul român va semna un contract cu Inter valabil până în vara anului 2029. Actuala înțelegere a tehnicianului expiră în vara lui 2027, însă nerazzurrii nu vor să îl piardă pe Chivu.

Din acest motiv, prelungirea contractului vine la pachet cu o mărire salarială substanțială.

În momentul de față, Chivu încasează 2,5 milioane de euro pe an, însă după prelungirea contractului, antrenorul român va câștiga 3,5 milioane de euro pe an, la care se vor adăuga și diferite bonusuri în funcție de performanțele echipei.