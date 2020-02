Se joaca cu peluzele pline! Fanii FCSB-ului s-au inghesit la bilete din prima zi! Cate au fost vandute din cele 8.200

Derby-ul Ligii 1 se joaca duminica, ora 20:00.

Meciul dintre Dinamo si FCSB, programat pe 16 februarie, ora 20:00 se va juca pe Arena Nationala si se anunta o atmosfera incendiara.

Echipa ros-albastra a primit 8.200 de bilete, care au fost puse la vanzare astazi si conform fanatik, 1400 au fost deja vandute. Nu mai putin de 500 de bilete au fost vantude in prima ora de la punerea in vanzare.

Va fi primul meci la care vor reveni si fani ai ros-albastrilot din garda veche, suporteri care fac parte din Peluza Nord. O parte din acestia au decis sa revina la meciurile echipei, insa nu vor afisa niciun steag al Peluzei Nord. 15 lei este pretul unui bilet in peluza FCSB-ului.

De partea cealalta, in peluza Dinamovistilor se anunta o atmosfera incendiara si fanii si-au anuntat prezenta numeroasa la meci in ciuda ratarii play-off-ului pentru al treilea an consecutiv. 25 de lei este pretul unui bilet in peluza "PCH".

