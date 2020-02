Cea mai slaba asistenta din acest an la un meci al FCSB! Numarul incredibil de oameni prezenti pe National Arena la meciul cu Clinceni

FCSB a remizat 0-0 pe teren propriu cu Academica Clinceni.

Echipa antrenata de Bogdan Vintila s-a incurcat cu Clinceni, desi multa lume se astepta la un meci facil, avand in vedere stransa relatie dintre conducerile celor doua cluburi: ilfovenii au imprumutat mai multi jucator de la FCSB in ultimii ani, iar Gigi Becali i-a promis lui Ilie Poenaru, tehnicianul Clinceniului, ca ii va antrena pe ros-albastri intr-o buna zi.

La partida de aseara, disputata pe National Arena, au fost prezenti 2150 de spectatori, conform datelor oficiale. Este un record negativ al acestui an, insa nu si al sezonului. FCSB a reusit contraperformanta de a strange la stadion 1000 de oameni la duelul cu Sepsi din decembrie 2019.

Peste doar o saptamana, derby-ul Dinamo - FCSB va fi, probabil, cel mai urmarit meci al acestui an. Dinamovistii si-au anuntat prezenta in numar mare, iar revenirea unor grupuri de suporteri din Peluza Nord a FCSB in sprijinul echipei reprezinta indicii ca in tribunele National Arena vor fi peste 30.000 de suporteri.

Dinamo - FCSB se joaca 16 februarie, de la ora 20:00.

