"Doamna cu coasa nu e departe!" Vin cu miile sa incurajeze ce a mai ramas! PCH, mobilizare maxima pentru derby-ul cu FCSB! Ce comunicat au emis

Peluza Catalin Hildan se mobilizeaza mai mult ca niciodata pentru derby.

Dinamo - FCSB este duminica, 16 februarie de la ora 20:00 pe Arena Nationala si se anunta un meci spectaculos atat pe teren cat si in tribune. Dinamo nu mai are sanse la play-off dupa ce Botosani a invins-o ieri pe Hermannstadt si va juca pentru a 3-a oara consecutiv in play-out. FCSB a remizat surprinzator pe teren propriu in fata celor de la Clinceni si a ratata sansa de a se apropia de CFR Cluj, liderul clasamentului.

Chiar daca Dinamo se afla intr-o situatie critica in acest moment, cei de la Peluza Catalin Hildan au emis un comunicat pe retelele de socializare prin care mobilizeaza toti suporterii dinamovisti pentru partida cu FCSB.

"Imagineaza-ti ca maine te-ai trezi cu titluri de felul asta pe toate canalele: 'A murit Dinamo!' Dinamo a incetat sa mai existe! Anuntul ar fi pe buzele tuturor. Mai ales pe buzele subtiri si are ale celor care ar da vestea asta cu toata satisfactia. 'Arse' pentru ca unor chiar le arde buza s-o vada pe Dinamo la groapa. Si dorinta lor este aproape sa se implineasca: al treilea an la rand in play-out, mai aproape de retrogradare decat de jumatatea clasamentului; zvonuri plasate cu stil prin presa in care antrenorul este concediat; un patron care nu mai baga bani nici macar de-o imbalsamare.

Ar fi in stare sa tina mortul in geam doar ca sa-i mai ridice cateva luni pensia sau banii din drepturile de televizare.. un club care vinde jucatorii la prima strigare, ca pe niste cartofi, sau mai nou, ca pe-o legatura de ceapa; un club care si-a lustruit trofeele de prin vitrina si le-a dus la casa de amanet a LPF-ului pentru a supravietui pana maine. Parca nu e asa departe 'Doamna cu casa'. Parca ii vezi ranjetul de sub gluga aia neagra. Pana la urma toti suntem datori cu o moarte. De ce ar fi Dinamo scutita? La 72 de ani cam incepi sa iti cumperi prosoape. Cum putem sa mai prelungim viata muribundului nostru? Dinamo nu este o fiinta ca sa poata alege ce este bine pentru sine si nici nu se poate salva prin sine. Dinamo nu depinde de noi", se arata in comunicatul emis de cei de la PCH.