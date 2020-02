"Saracul de el" Bogdan Vintila, criticat DUR dupa ce FCSB a facut un nou pas gresit in lupta pentru titlu! Antrenorul de la FCSB a primit un fault de cartonas rosu: "Nu are legatura cu realitatea"

Bogdan Vintila, atacat dupa egalul cu Clinceni.

FCSB a remizat surprinzator aseara, scor 0-0, pe Arena Nationala, impotriva celor de la Academica Clinceni si a ratat sansa de a veni la 3 puncte fata de liderul CFR Cluj. Echipa antrenata de Bogdan Vintila a avut o prestatie foarte modesta pe tot parcursul partidei, iar partida s-a incheiat la egalitate.

La finalul partidei, antrenorul ros-albastrilor, Bogdan Vintila, a spus mai in gluma, mai in serios, ca datorita acestui punct, FCSB poate lua titlul. Fostul mare fotbalist, Cornel Dinu, l-a criticat dur pe antrenorul vicecampioanei Romaniei si spune ca nu are nicio legatura cu realitatea.



"Daca taceai, filosof ramaneai. Dar saracul de el nu are un discurs cu cadelnita in pronaos, care incearca sa dreaga busuiocul. Nu are nicio legatura cu realitatea, iar scuzele pe care le gaseste sunt eventuale pumnale in propria echipa. Felul in care el vorbeste nu dovedeste decat ca el doreste sa faca un perdaf in discurs, in care sa scuze prestatia lamentabila a echipei.



Nu se poate sa ai o singura situatie mai clara, in minutul 87, suturi repetate in blocaj. Nu se poate la aceasta echipa. Iar maniera asta de a spune ca nu au reusit pasele.. Acestea sunt lucruri care nu se spun, acestea se discuta in vestiar cu vatraiul pe masa, cu jucatorii, daca stii ca ai facut lucruri de-astea la antrenament, ca sa poti sa le ceri jucatorilor ceva ce ai exersat. Dar am rezerve, pentru ca jocul FCSB-ului, de foarte mult timp, e lipsit de pase filtrante, de premeditare in joc", a declarat Cornel Dinu, la Telekom.