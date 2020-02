"Si frate-miu daca era acolo, nu il cunosteam!" Ilie Poenaru ii inteapa pe cei de la FCSB! Ce spune antrenorul celor de la Clinceni dupa remiza de pe Arena Nationala

Ilie Poenaru a vorbit despre meciul cu FCSB.

FCSB a remizat surprinzator aseara, scor 0-0, pe Arena Nationala, impotriva celor de la Academica Clinceni si a ratat sansa de a veni la 3 puncte fata de liderul CFR Cluj. Echipa antrenata de Bogdan Vintila a avut o prestatie foarte modesta pe tot parcursul partidei, iar partida s-a incheiat la egalitate.

Antrenorul celor de la Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a vorbit despre partida de aseara si spune ca nu are nicio legatura relatia buna dintre FCSB si Clinceni si se bucura pentru punctul obtinut.

"E bunicica dimineata, da. De ce sa nu fim corecti. Asta si datorita faptului situatiei care s-a creat, de afiniati, s-au dat scoruri, dar se pare ca noi am deminstrat ca suntem un club serios. Nu are nicio legatura relatia dintre oameni cu fotbalul. Si fratemiu daca era acolo, daca jucam contra lui, nu il cunosteam. Ne-am urmarit interesul si am facut un joc bun. Am facut un joc foarte slab cu Voluntari si prin primsa acestui meci, toata lumea nu ne dadea nicio sansa. Daca ne uitam ce echipe am aliniat in cele doua meciuri, veti vedea ca sunt total diferite. Ca sa fiu sincer, as fi prefarat sa bat Voluntari si sa pierd cu FCSB. E important ca in cateva zile am reusit sa ne capacitam si sa ne revenim mental.

FCSB poate sa ii ceara inapoi pe Robert Ion si Sut, dar la vara. Nu poate sa ii ia pana la vara, este singura clauza care a fost pusa. A fost si asa un spirit de gluma cand am zis ca le e frica de ei. Dansul a declarat ca o parte din bani ii platesc si ei si va dati seama ca dansul cheltuie niste bani. A fost patit si nu vrea sa mai pateasca, sa dea Sut sau Robert Ion vreun gol. Dumitru a jucat destul de putin in turul campionatului. MM Stoica si l-a dorit foarte mult acolo. E un copil care poate juca pe mai multe pozitii. Ei au vrut sa il aiba acolo pe Dumitru. Si fratemiu daca era acolo, daca jucam contra lui, nu il cunosteam", a spus Ilie Poenaru, la PRO X.