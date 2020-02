"Asta o sa fac!" S-a terminat! Becali TAIE in carne vie! Ce masuri ia patronul celor de la FCSB dupa egalul cu Clinceni: "Scap de asta, nu mai vreau cheltuieli!"

Gigi Becali a tunat dupa egalul Stelei impotriva celor de la Academica Clinceni.

FCSB a remizat surprinzator aseara, scor 0-0, pe Arena Nationala, impotriva celor de la Academica Clinceni si a ratat sansa de a veni la 3 puncte fata de liderul CFR Cluj. Echipa antrenata de Bogdan Vintila a avut o prestatie foarte modesta pe tot parcursul partidei, iar partida s-a incheiat la egalitate.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit in exclusivitate la Ora exacta in sport despre meciul de aseara si spune ca Academica Clinceni a folosit o tactica ultra-defensiva. Totodata, patronul vicecampioanei Romaniei a vorbit si despre masurile pe care le va lua la echipa.

"Acum, trebuie sa iei lucrurile bune, lucrurile rele, atitundea si nu stiu, au avut jucatorii o anumita oboseala si nu isi explica nici ei de ce. Nu e permis, uitati-va daca vreti sa fiti fotbalisti. Daca vreti sa vedeti fotbalisti, uitati-va la Real Madrid, la PSG, la Juventus. Nu exista ca s-a intamplat, ca accident, ca nu stiu ce. Daca vreti sa fiti mari, bataie, 2,3,4-0. Am avut 2-3 ocazii clare, nu ai voie sa ratezi cum a facut Tanase. Plus de asta am avut 11 metri, pentru ca mingea se ducea in poarta. Sa nu il mai dea pe Dima sa ne arbitreze

Aseara au jucat niste talente cu o autobaza de soferi. Asa s-a jucat aseara. Au bagat autobaza in garaj. Una peste alta, iau lucrurile bune, pentru ca e echipa mea si trebuie sa iau lucrurile bune. Dupa meci imediat, trebuie sa ii mangai, dar trebuie sa le dai si o palma. S-a intamplat cu Voluntari ca nu am marcat in 10 oameni, ca nu am marcat acum. Ce masuri iau? Uite ce masuri iau. Nedelcu a plecat, scap de 15 mii salariu. Iau niste bani pe el, deci nu mai vreau sa am cheltuieli de 600 de mii de euro pe luna, vreau sa am cheltuieli de 350 de mii de euro pe luna. Asa am scazut aproape 150 de mii din salariu. Sa vina jucatori de la Academie, pentru ca daca nu am intrat in Europa. Eu astept acum inca un an, dar daca incepe sa fie problema cu bani. Nu distrgem banii pe care mi da Dumnezeu la fotbal. Eu inca mai cred ca pot sa fac multi bani din fotbal, dar nu sunt sigur", a declarat Gigi Becali, la PRO X