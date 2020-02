ULTIMA ORA | S-a aflat! Cat va castiga Dragos Nedelcu in Ungaria! Ce salariu ii dau cei de la Mol Vidi pentru a uita de FCSB

Cati bani va castiga Dragos Nedelcu la Mol Vidi.

Jucatorul celor de la FCSB, Dragos Nedelcu, ii va parasi pe ros-albastri si va juca in Ungaria pentru Mol Vidi. Anuntul a fost facut de patornul vicemcapioaniei Romaniei, Gigi Becali, dupa remiza dintre FCSB si Clinceni, scor 0-0. Acesta a spus ca il da imprumut in schimbul sumei de 500.000 de euro pana in iarna si inca 1,5 milioane de euro in iarna viitoare.

Potrivit Fanatik, Nedelcu cere un salariu de 400.000 de euro pe an pentru a semna cu echipa la care mai evolueaza si Adrian Rus. Acesta va avea un salariu lunar de 25.000 de euro pe luna timp de 10 luni, perioada in care va fi imprumutat de FCSB.

"Nedelcu nu mai joaca in derby pentru ca pleaca in Ungaria. Il dau cu 500.000 de euro imprumut pana in iarna si inca 1,5 milioane de euro in iarna viitoare", a declarat Gigi Becali aseara dupa meciul cu Clinceni.