EXCLUSIV | Procurori in tribune la FCSB - Clinceni? Explicatie incredibila pentru remiza de pe Arena Nationala

Patronul FCSB se afla in continuare sub lupa autoritatilor.

FCSB si Academica Clinceni au remizat, scor 0-0, luni, pe Arena Nationala, intr-o partida pe care oamenii de fotbal o vedeau castigata fara mari probleme de „ros-albastri”. Motivele pentru care multi asteptau un „blat” inaintea partidei (Sorin Cartu, presedintele CS „U” Craiova, spunea ca „va fi un meci amical acolo, 101% o sa castige FCSB”), erau ca Gigi Becali, patronul FCSB, finantase promovarea ilfovenilor in Liga 1 si imprumutase foarte multi jucatori in sezonul trecut, iar in actuala editie relatiile au ramas cordiale intre cele doua cluburi, la Clinceni fiind imprumutati Robert Ion si Adrian Sut.

Conform zvonurilor aparute in lumea fotbalului dupa remiza de aseara, oficialilor FCSB, in special lui Gigi Becali, le-ar fi fost teama de repercusiunile unei victorii ale echipei lor, partida fiind urmarita atent de autoritati. Unul dintre zvonuri spune chiar ca in tribunele Arenei Nationale, printre putinii spectatori prezenti la meci, s-ar fi aflat procurori si politisti judiciari pentru a urmari in detaliu care va fi deznodamantul partidei si daca apar elemente dubioase in evolutia jucatorilor lui Ilie Poenaru, deoarece omul de afaceri ar fi interceptat telefonic intr-o alta speta.

Acesta ar fi si motivul pentru care tinerii Ion si Sut nu au fost folositi aseara, desi au impreuna 42 de partide jucate in acest sezon, au fost oameni de baza ai echipei si, din punct de vedere regulamentar, nu se poate interzice folosirea lor. In plus, angajatii FCSB au fost preveniti sa fie atenti ce discuta la telefon cu cei doi fotbalisti si cu oficiali ai celor de la Clinceni, pentru a nu se lasa loc de interpretari. De asemenea, multi oameni de fotbal pun necastigarea titlului in Liga 1 de catre FCSB, in ultimii 4 ani, pe seama modului detaliat in care autoritatile statului urmaresc fiecare miscare a lui Becali, a apropiatilor sai si a firmelor sale, lasandu-i patronului FCSB putina libertate de actiune pentru a-si forma un cerc de influenta in Liga 1, in lupta cu rivalele CFR Cluj si CS „U” Craiova.

ELIBERAT DIN INCHISOARE, IN 2015, DUPA TREI CONDAMNARI

In aprilie 2015, omul de afaceri Gigi Becali a fost eliberat conditionat din penitenciarul Poarta Alba, dupa dupa ce a executat o treime din pedeapsa de trei ani si sase luni de inchisoare. Gigi Becali fusese condamnat, in 20 mai 2013, la trei ani de inchisoare cu executare in dosarul schimbului de terenuri cu MApN si a primit ulterior un spor de sase luni, dupa alte doua condamnari, in dosarul “Valiza” si in cel al sechestrarii celor care i-au furat masina. Becali a fost incarcerat la Penitenciarul Jilava, pana in 29 octombrie 2013, cand a fost transferat la Penitenciarul Poarta Alba, dupa ce Administratia Penitenciarelor a aprobat cererea acestuia. Finantatorul FCSB a executat pedeapsa in regim deschis.

El a depus, in timpul detentiei, cereri de permisie sau de invoire pentru a participa la unele evenimente in familie, precum si o solicitare de intrerupere a executarii pedepsei pentru trei luni, toate fiindu-i insa respinse. Instanta a respins si cererea de intrerupere a pedepsei lui Becali pe motiv ca ar avea nevoie de o interventie chirurgicala la coloana. De asemenea, Gigi Becali a cerut, in 4 iulie 2014, sa ii fie redusa cu sase luni pedeapsa pe care o are de executat, in conditiile in care condamnarea data in dosarul “Valiza” nu mai era incriminata de noul Cod Penal, dar si aceasta solicitare a fost respinsa de catre instanta.

In inchisoare, Gigi Becali a terminat de scris doua carti, “Muntele Athos, patria Ortodoxiei” si “Becali si Steaua”, iar in februarie 2015 a anuntat ca se apuca de o a treia carte, “Becali, Parlamentul Europei si Parlamentul Romaniei”. Pentru fiecare dintre cartile scrise, el a primit o reducere cu 30 de zile a pedepsei. Concidenta sau nu, dupa eliberarea lui Becali, FCSB nu a mai reusit sa isi impuna suprematia in Liga 1.

BECALI ARE DIN NOU PROBLEME CU DNA

In 2018, dupa o ancheta GSP, DNA a cerut documente referitoare la modul in care Gabriela Firea, primarul Bucurestiului si fina lui Becali, a dat FCSB, clubul patronat de latifundiar, intretinerea gazonului de pe Arena Nationala, fara licitatie, ceea ce ar fi dus, spun jurnalistii, dupa scaderea cheltuielilor umflate, la o inchiriere gratuita mascata. In 2019, Becali a fost chemat la DNA pentru a da declaratii in fata procurorilor in dosarul lui Puiu Popoviciu, atunci cand a fost acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.

La finalul anului trecut, omul de afaceri din Pipera a fost pus sub acuzare, impreuna cu nepotul sau, Vasile Geambazi, pentru spalare de bani, in cazul unor fapte presupus a fi savarsite in perioada 2014-2019. Anchetatorii sustin ca Becali si Geambazi ar fi stiut ca o despagubirea stabilita de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), in urma unei supraevaluari frauduloase, si ar fi disimulat proprietatea si dreptul de dispozitie asupra despagubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate si reciproce, cei doi ar fi efectuat o serie de operatiuni bancare, in scopul separarii si ascunderii sumei de originea ilicita. Acestia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasa pentru capitalizarea unor societati comerciale si ar fi dobandit o parte importanta a sumei prin retrageri de numerar.