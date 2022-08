Se face mutarea verii? Ce spune Florinel Coman despre transferul la Rapid

Nicolae Dică, antrenorul de pe banca tehnică a "roș-albaștrilor" l-a introdus pe Florinel Coman încă din primul minut în meciul din campionat, însă, pe final, fotbalistul care abia a revenit dintr-o accidentare a fost înlocuit de Ianis Stoica.

Cum de ceva timp se vehiculează o posibilă mutare a lui Coman la Rapid, a venit și rândul jucătorului să își exprime ideea despre acest fapt, iar din răspunsul său s-ar putea înțelege că, în cazul în care este remunerat "corect", ar putea părăsi formația din Berceni.

Coman: „Nu știu... Dacă vin cu banii...”

„Nu vreau să comentez. Sunt la Steaua (n.r. FCSB), am contract. Nu știu... Dacă vin cu banii... Eu acum joc la Steaua, am avut joc astăzi. Joi am meci în Conference League.”, au fost cuvintele lui Florinel Coman, după victorie.

FCSB - Chindia Târgoviște 3-2

În prima parte a jocului, defensiva FCSB-ului a arătat dezastruos. Chindia, în inferioritate numerică din cauza cartonașului roșu pe care căpitanul Neguț l-a văzut în minutului șapte, a înscris de două ori în poarta lui Târnovanu: în minutul 22 prin Doru Popadiuc și în minutul 28 prin Daniel Popa.

"Roș-albaștrii" au venit de la vestiar mult mai determinați. FCSB a intrat excelent în a doua repriză și a reușit să înscrie trei goluri extrem de rapid. Andrei Cordea a realizat "dubla" (49', 55'), iar Joonas Tamm a blocat tabela în minutul 58.