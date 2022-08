Adrian Mihalcea, debusolat după FCSB - Chindia 3-2: "Nu mai înțeleg nimic!". Cere transferuri de urgență

Chindia a jucat în inferioritate numerică din minutul 7, după eliminarea lui Cristian Neguț, însă jucătorii lui Adrian Mihalcea au fost extrem de eficienți și au reușit să intre la pauză cu un avans de două goluri grație reușitelor lui Doru Popadiuc (22') și Daniel Popa (28').

Adrian Mihalcea, după FCSB - Chindia 3-2

Nicolae Dică a făcut trei schimbări la pauză, iar FCSB a rezolvat meciul cu trei goluri în 10 minute. Dubla lui Andrei Cordea (49, 55) și golul lui Joonas Tamm (59) au adus vicecampioana României în avantaj.

La finalul jocului, Adrian Mihalcea, antrenorul Chindiei, și-a felicitat jucătorii pentru atitudine, însă a recunoscut că diferența a fost făcută de calitatea fotbaliștilor. De asemenea, tehnicianul a cerut transferuri de urgență la echipă.

"Măcar să învățăm din greșeli. E același scenariu ca anul trecut. Băieții care au fost și anul trecut nu au învățat. Am început meciul cum am vrut. A fost acel cartonaș roșu, din păcate, dar cât ne-au dus bateriile am făcut față celor de la FCSB. La pauză au scos artileria grea și fotbaliști de altă clasă. Pe fondul nostru de oboseală, nu am avut schimbări... să mă ierte Dumnezeu, dar am băgat 3 copii U21. Pur și simplu nu avem bancă. Cu toate acestea, am avut două ocazii în 10 oameni. Păcat! Nu înțeleg nimic!



Calitatea individuală face diferența. Bravo copiilor de la Steaua. În același timp, vreau să-i felicit pe jucătorii mei pentru atitudine. Asta face diferența. Trebuie să arătăm la fel și cu echipele medii ale clasamentului

A fost greu să menținem ritmul de joc și diferența s-a văzut până la final. Am sentimente contradictorii și n-aș vrea să spun prostii. Îi felicit pe băieți și vreau aceeași atitudine și în meciurile următoare. Poate vor mai veni jucători. Cred că vom fi 14 la antrenamentul viitor. Ăștia suntem, din păcate.

Neguț cu siguranță nu a vrut să-l faulteze. Pe fondul dorit de agresivitate a făcut un fault de la spate. E un jucător important pentru noi, ne va lipsi în aceste două etape, dar sper să înțeleagă că avem nevoie de el și să nu mai facă astfel de lucruri.

Întrebarea legată de transferuri trebuie adresată conducerii. Nu am dat lista. Am zis pe ce poziții avem nevoie. Calitativ suntem cât putem, dar numeric nu suntem", a spus Adrian Mihalcea.

Chindia Târgoviște are doar două puncte acumulate în primele 3 etape, iar în runda următoare va primi vizita Universității Craiova.