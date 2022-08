Dică, nemulțumit după victoria cu Chindia: „Au fost ravagii în vestiar!” Stoperii, vizați: „O să le dau să dea numai cu capul!”

FCSB a avut parte de 45 de minute de coșmar cu Chindia Târgoviște, în etapa a cincea din Superligă. Cu un om în plus, după ce Neguț (26 ani) a avut o intrare grosolană asupra lui Florinel Coman (24 ani), roș-albaștrii s-au văzut conduși cu 0-2, Daniel Popa (28 ani) și Popadiuc (27 ani) fiind autorii celor două goluri.

Prima repriză l-a scos din sărite pe Nicolae Dică (42 ani). Antrenorul FCSB-ului a mărturisit că nu accepta modul în care jucătorii săi au gestionat avantajul numeric și că a fost nevoie să-i „trezească” la pauză. Totodată, tehnicianul este nemulțumit că fundașii săi centrali nu resping mingea, în ciuda faptului că atât Dawa (26 ani), Tamm (30 ani), cât și Bouhenna (31 ani) au peste 1,90 m.

Nicolae Dică: „Este inacceptabil pentru mine!”

„O primă repriză foarte slabă, vorbeam după joc cu staff-ul, nu am trăit nici ca jucător sau antrenor o echipă atât de slabă, echipa adversă să fie în 10 oameni și să primim 2 goluri. Este inacceptabil pentru mine și nu este OK ce s-a întâmplat. În a doua repriză am avut reacție, am marcat 3 golrui, dar din nou am făcut o greșeală, tot pe o degajare de portar, era să fim egalați. Din nimic oferim noi adversarului: 'Luați voi, că noi vrem să primim goluri!'. Nu accept așa ceva, la o echipă ca Steaua (n.r. FCSB), care vrea să câștige campionatul să luăm asemena goluri.

Avem fundași de 1,95 m și trebuie să dea cu capul. O să le dau la antrenament acum să dea numai cu capul și să vină pe mingea a doua, că asta trebuie să facem văd.

Mă bucur că la pauză am reușit să-i fac să înțeleagă că trebuie să câștigam jocul. Au fost ravagii în vestiar, în afară de ce le-am spus tactic, a trebuit să mai fac ceva să-i trezesc”, a declarat Nicoale Dică la finalul partidei cu Chindia Târgoviște.