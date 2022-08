Darius Olaru a comentat ratarea uriașă de pe finalul meciului cu Chindia: „Nu prea mă așteptam să primesc mingea!” 

Roș-albaștrii au fost conduși din minutul 22, după golurile marcate în șase minute de Doru Popadiuc și Daniel Popa. FCSB a reușit însă să restabilească egalitatea în a doua repriză, prin dubla lui Andrei Cordea, iar Joonas Tamm a marcat golul victoriei în minutul 58.

FCSB mai putea marca o dată, în prelungirile partidei, la ultima fază a meciului, însă Darius Olaru, care a primit de la Octavian Popescu, a ratat cu poarta goală.

Darius Olaru: „Nu m-am gândit niciodată la transfer!”

Fotbalistul a vorbit la finalul meciului despre deznodământul partidei, comentând și ratarea din final. Darius Olaru a spus că nu se aștepta să primească mingea, însă a șutat cu prea multă siguranță și a ajuns să trimită pe lângă poartă. Totodată, întrebat de un posibil transfer, tânărul jucător a spus că nu s-a gândit la acest aspect.

„Un meci dificil, un adversar foarte bun, Ne bucurăm că am reușit să întoarcem rezultatul. Cred ca s-au retras foarte mult. Și în prima repriza am avut niște situații foarte bune, dar mă bucur că am reușit să întoarcem scorul.Ma gândeam doar la victorie, cred eu ca au marcat la singurele ocazii pe care le-au avut. Au avut șansă.

Mă gândeam doar să îmi ajut echipa, să intru bine, cred eu că asta ne lipsea. Nu m-am gândit niciodata la transfer, sunt aici, sunt profesionist, dau totul pentru echipă. Cât este nevoie de mine voi fi aici, când va veni momentul voi pleca și eu. Deocamdată avem un meci foarte important joi, cred eu că doar pe asta trebuie să ne focusăm, să ne calificăm în grupe. (n.r - despre ratare) Nu prea mă așteptam să primesc mingea, după am fost sigur pe mine și am deschis prea mult latul”, a declarat Darius Olaru la finalul partidei.