Nicolae Dică, pus la zid după FCSB - Chindia 3-2: „O parte din vină e a lui!” 

FCSB a avut parte de 45 de minute de coșmar cu Chindia Târgoviște, în etapa a cincea din Superligă. Cu un om în plus, după ce Neguț (26 ani) a avut o intrare grosolană asupra lui Florinel Coman (24 ani), roș-albaștrii s-au văzut conduși cu 0-2, Daniel Popa (28 ani) și Popadiuc (27 ani) fiind autorii celor două goluri.

După pauză, Nicolae Dică (42 ani) a introdus „artileria grea”, iar în minutul 59, FCSB conducea cu 3-2, grație reușitelor lui Andrei Cordea (23 ani), cu o dublă, și Joonas Tamm (30 ani). Cu toate acestea, Dinu Gheorghe (70 ani) îl învinuiește pe antrenorul vicecampioanei României pentru că a schimbat din nou mulți jucători în primul 11 și că i-a permis Chindiei să marcheze două goluri în inferioritate numerică.

Dinu Gheorghe: „Pregătirea nu a fost bine făcută!”

„Un joc rupt în minutul 7 de Neguţ. Trebuie pedepsiţi pe măsură. Aceeaşi meserie are şi Coman. E cea mai gravă povară să rămâi în zece. Era clar că va câştiga FCSB. Dar ce a fost în prima repriză… o parte din vină e a lui.

Nu pot să scot 4-5 titulari, de dragul de a-i odihni. Nu e în regulă! Pregătirea nu a fost bine făcută”, a declarat Dinu Gheorghe pentru ProSport.

Nicolae Dică, neumulțumit la finalul meciului: „Este inacceptabil pentru mine!”

„O primă repriză foarte slabă, vorbeam după joc cu staff-ul, nu am trăit nici ca jucător sau antrenor o echipă atât de slabă, echipa adversă să fie în 10 oameni și să primim 2 goluri. Este inacceptabil pentru mine și nu este OK ce s-a întâmplat. În a doua repriză am avut reacție, am marcat 3 golrui, dar din nou am făcut o greșeală, tot pe o degajare de portar, era să fim egalați. Din nimic oferim noi adversarului: 'Luați voi, că noi vrem să primim goluri!'. Nu accept așa ceva, la o echipă ca Steaua (n.r. FCSB), care vrea să câștige campionatul să luăm asemena goluri.

Avem fundași de 1,95 m și trebuie să dea cu capul. O să le dau la antrenament acum să dea numai cu capul și să vină pe mingea a doua, că asta trebuie să facem văd.

Mă bucur că la pauză am reușit să-i fac să înțeleagă că trebuie să câștigam jocul. Au fost ravagii în vestiar, în afară de ce le-am spus tactic, a trebuit să mai fac ceva să-i trezesc”, a declarat Nicoale Dică la finalul partidei cu Chindia Târgoviște.