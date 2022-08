FCSB - Chindia Târgoviște 3-2 | Andrei Cordea, MVP în partida "de foc" de pe Arena Națională: „Mister ne-a pus la punct”

Chindia a fost extrem de aproape de a se impune pe teren advers cu FCSB, în urma unei prime reprize foarte bună făcută de fotbaliștii lui Adrian Mihalcea. Însă, "roș-albaștrii" au intrat mult mai determinați după pauză și au întors scorul primei reprize (3-2).

Andrei Cordea a fost desemnat omul meciului. Cotat la 1.2 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, extrema dreaptă a realizat o "dublă" și a ajutat-o pe FCSB să întoarcă rezultatul la 180 de grade în favoarea sa.

Cordea: „Mister a pus lucrurile la punct”

„A fost greu, o primă repriză grea. Am încercat să-i deschidem, nu am reușit. La pauză, mister a pus lucrurile la punct. Cred că am început o a doua repriză senzațional, am dominat întreaga repriză.

Au tot venit colegi noi, trebuie să-i integrăm, să ținem cont de ei. Trebuie să nu mai facem greșeli. Am tras 45 de minute a doua repriză. Sunt jucători de calitate, au venit.

Ne trebuia această victorie, pentru că nu stăteam bine în campionat. Mister a luat atitudine. Nu s-a spart nimic, nu este genul. A pus lucrurile total la punct. Am făcut fix ce a spus el să facem.

Sunt un jucător tânăr, sunt convins că pot juca din trei în trei zile. Zi de zi trag de mine la antrenament să fiu cât mai bun, nu mă compar cu nimeni, sunt eu de fiecare dată și muncesc să fiu cât mai sus.

Joi trebuie să analizăm bine echipa, trebuie să fim atenți, trebuie să vedem ce puncte slabe au și să atacăm acolo unde sunt vulnerabili.”, au fost cuvintele lui Andrei Cordea, după meci.

FCSB - Chindia Târgoviște 3-2

În prima parte a jocului, defensiva FCSB-ului a arătat dezastruos. Chindia, în inferioritate numerică din cauza cartonașului roșu pe care căpitanul Neguț l-a văzut în minutului șapte, a înscris de două ori în poarta lui Târnovanu: în minutul 22 prin Doru Popadiuc și în minutul 28 prin Daniel Popa.

"Roș-albaștrii" au venit de la vestiar mult mai determinați. FCSB a intrat excelent în a doua repriză și a reușit să înscrie trei goluri extrem de rapid. Andrei Cordea a realizat "dubla" (49', 55'), iar Joonas Tamm a blocat tabela în minutul 58.