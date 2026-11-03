Dacă în ultimul deceniu CFR Cluj a fost principala reprezentantă a orașului în lupta pentru titlu, cu cinci campionate câștigate în această perioadă, rivala „U” Cluj începe să își câștige un loc important în Superliga.

La momentul redactării acestui articol, Dinamo ocupă primul loc, cu 33 de puncte, urmată îndeaproape de Universitatea Craiova, cu 32, în timp ce Rapid completează podiumul, cu 30 de puncte. Universitatea Cluj se află pe poziția a patra, cu 25 de puncte, urmată de Petrolul, cu 24, și Farul Constanța, cu 23.

Promovată în 2022, după barajul cu Dinamo București, formația de pe Cluj Arena a avut o ascensiune constantă. În primul sezon după revenirea în elită a terminat pe locul 4 în play-out, apoi a ocupat aceeași poziție în play-off-ul ediției 2024/2025. În sezonul trecut, „studenții” au încheiat campionatul pe locul secund, cu 46 de puncte în play-off, la patru în spatele campioanei Universitatea Craiova.

În plus, Jovo Lukic a fost golgheterul Superligii în sezonul trecut, cu 15 goluri în 25 de meciuri. Atacantul bosniac continuă să fie unul dintre oamenii importanți ai echipei, iar sub comanda lui Cristiano Bergodi are 11 goluri marcate și patru pase decisive livrate în 15 meciuri.

Robert Niță: „Cred că «U» este echipa numărul 1 din Cluj”

După victoria cu FCSB, scor 1-0, Robert Niță a vorbit despre potențialul Universității Cluj în cadrul emisiunii VOYO Sport Live, difuzată pe VOYO Sport 1. Oficialul Rapidului consideră că formația ardeleană are toate ingredientele pentru a deveni o forță în fotbalul românesc. În plus, eventualele transferuri ale lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă ar putea ridica nivelul echipei.

„Ei au fost și în anul trecut. E o echipă serioasă, o echipă cu un buget bun, cred, cu stadion, cu public, cu jucători cu experiență, cu Lukic, care vedem că rămâne și după ce a realizat anul trecut, și după prezența la Campionatul Mondial. E un marcator! Dacă mai vin și cele două piese de care se vorbește (n.r. – Stanciu și Burcă)... În momentul de față, fără a se simți jigniți cei de la CFR, cred că «U» Cluj este echipa numărul 1 din Cluj”, a declarat Robert Niță la VOYO Sport Live.

Pentru Universitatea Cluj urmează deplasarea de la Miercurea Ciuc, contra celor de la Csikszereda, în etapa a 15-a. Partida este programată vineri, 7 noiembrie, de la ora 15:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.