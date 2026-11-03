Clubul marocan de fotbal Raja Casablanca, la care evoluează fundaşul român Marian Huja, a anunţat, luni, demiterea antrenorului spaniol Paco Jemez, la doar două luni de la numirea acestuia şi după şase etape disputate din campionatul marocan - Botola Pro, informează EFE.

Paco Jemez nu mai este antrenorul multiplei campioane

Într-un comunicat, clubul marocan a explicat că această decizie a fost luată "în urma unei evaluări aprofundate" a situaţiei sportive a echipei, precizând că rezultatele obţinute şi calitatea jocului "nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor".

"După analizarea şi evaluarea perioadei anterioare, comisia sportivă a concluzionat că o schimbare la nivelul staffului tehnic a devenit necesară pentru a oferi un nou impuls echipei", se arată în comunicatul citat de Agerpres.

În scurta sa perioadă ca antrenor, Jemez a reuşit o victorie în cinci meciuri înainte de demiterea sa.

Raja Casablanca, multiplă campioană în Maroc (ultima dată în 2024) și cu trei trofee CAF Champions League în palmares, a ajuns pe locul 13, poziție de baraj pentru evitarea retrogradării.