"Nu există cuvinte. Condoleanţele mele şi multă putere întregii sale familii şi tuturor prietenilor săi. Odihnească-se în pace", a scris Messi într-o postare pe profilul său de Instagram, însoţită de o fotografie a jucătorului.

Leo Messi a reacționat după decesul lui Jesus de Miguel

De Miguel, în vârstă de 30 de ani, a încetat din viaţă marţi, la Spitalul Universitar 'Nuestra Senora de la Candelaria' din Santa Cruz de Tenerife. El se afla la terapie intensivă încă de duminică seara, în urma unui impact violent suferit în timpul unui meci împotriva echipei FC Andorra, când s-a ciocnit cu portarul advers.

Cele două echipe se aflau la egalitate, 2-2, în cel de-al şaptelea minut al timpului adiţional, când portarul formaţiei FC Andorra, Jesus Owuono, a alergat spre centrul terenului pentru a degaja o minge lungă şi a părut să-l lovească pe de Miguel în piept cu genunchiul.

De Miguel s-a prăbuşit pe gazon, unde a rămas nemişcat, în timp ce jucătorii ambelor echipe făceau semne disperate cerând intervenţia medicilor. Owono a primit un cartonaş roşu direct pentru intrarea sa, jocul fiind oprit de arbitru.

Personalul medical l-a îngrijit pe atacantul lui Tenerife pe teren timp de mai mult de cinci minute, sub privirile celorlalţi jucători, mai mulţi dintre coechipierii săi fiind în lacrimi, înainte de a fi transportat la spital cu o ambulanţă.

Conform mai multor relatări din presa locală, de Miguel a suferit un stop cardiac în ambulanţă şi a fost resuscitat în drum spre Spitalul Universitar Nuestra Senora de la Candelaria. El era într-o stare stabilă, dar a rămas inconştient la secţia de urgenţă al spitalului.