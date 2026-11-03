Barcelona pregătește o nouă mutare pentru a-l aduce pe stoperul lui Inter Milano, Alessandro Bastoni.

Barcelona reia lupta pentru Alessandro Bastoni

Catalanii au păstrat legătura cu agentul fundașului central după o serie lungă de negocieri desfășurate fără succes vara trecută, potrivit jurnalistului Sky Sport Sacha Tavolieri.

Bastoni ajunsese anterior la un acord valabil până în 2031 cu Barcelona, potrivit sursei citate. Contractul său cu Inter expiră pe 30 iunie 2028.

Prețul fixat de Inter Milano

În momentul de față, fundașul central al milanezilor își dorește să primească anumite garanții din partea antrenorului Hansi Flick. Alessandro Bastoni vrea să fie sigur că va avea pe Camp Nou statutul de titular înainte de a relua negocieri.

Inter îl evaluează pe Bastoni la 70 de milioane de euro, sumă apropiată de estimarea de 65 de milioane de euro făcută de specialiștii de la Transfermarkt.

CV-ul lui Bastoni

Alessandro Bastoni a adunat pentru Inter Milano 310 meciuri, nouă goluri și 30 de pase decisive. El a mai jucat în cariera sa pentru Atalanta și Parma.

Bastoni a strâns pentru naționala Italiei, alături de care a câștigat EURO 2020, 46 de selecții și cinci goluri.

Alessandro Bastoni a câștigat nouă trofee la Inter: trei Serie A, trei Coppa Italia și trei Supercupe ale Italiei. Alături de „nerazzurri” a mai jucat în două finale de Champions League și într-una de Europa League.