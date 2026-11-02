Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”

Nemulțumit de arbitrajul lui Iulian Călin, Gigi Becali a avut o reacție virulentă și nu s-a ferit să îl jignească pe arbitrul delegat la U Cluj - FCSB, pe care l-a acuzat că i-a favorizat pe ardeleni în mai multe rânduri.

La fel ca Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a scos în evidență mai multe faze controversate de arbitraj. În primul rând, patronul de la FCSB s-a plâns că s-au arătat doar cinci minute de prelungiri, apoi faptul că centralul nu a dictat penalty la o intrare în careu asupra lui Denis Drăguș din finalul meciului, în urma căreia fotbalistul lui FCSB s-a ales cu un cartonaș galben pentru simulare.

De altfel, finanțatorul de la FCSB a transmis că golul marcat de Alexandru Stoian nu ar fi trebuit anulat pentru ofsaid.

”Cât să fii de nenorocit!? Oricum prelungești doar cu 5 minute, lasă, mă, faza să curgă de la corner! Îl atinge de două ori (n.r. – pe Drăguș). O dată și încă o dată! Îl atinge! El cade din atingere, să știi. La viteza pe care o avea, doar îl atingi puțin și a căzut! Și mai pune și mâna, fii atent! Acum văd! Și la picior îl atinge! De două ori îl atinge! O dată cu genunchiul și o dată cu piciorul. Și cu mâna! Nu zic că vreau 11 metri, dar nu să îi dai galben!

E omul dezechilibrat! Plus... Niciodată în viața mea, la nici cel mai idiot arbitraj, să văd din corner să nu lași faza. Escroc! Escroc! Asta, dacă nu era arbitru, era escroc de meserie! Lasă, mă, de ce să atragi, băi, atenția? Când trebuia să dai 8–9 minute și a dat doar 5?!? Păi de ce să dai 5? De ce a dat cinci?? Escroc! Omul ăsta, îl știu eu, că așa ne-a făcut tot timpul. El este din Giulești, cred că! Din Giulești e! Îți spun eu ție! Se vede așa după el că e din Giulești!

Cum să faci, mă, așa? Îl vezi că nici nu-l atinge și dai fault. Una-două, când cădeau ai lor, pac, fault! Când a căzut Cisotti în primă repriză și a rămas acolo jos, lat, nu e! I-a dat un umăr... Muhar, nu știu cui, doar a pus umărul puțin: fault! Nici nu a dat tare cu umărul, doar a pus puțin umărul, fault!! Băi nenorocitule, băi! Îți dai seama că noi vedem toate mizeriile. Le vedem! Iar pe 16 metri la Stoian nu a dat! Și comentatorii spuneau.

Tendențios nu este, este doar un arbitraj împotriva noastră, omul ăsta a fost tot timpul împotriva noastră, are o răutate și ciupește. Du-te, bă, acasă, nu mai sta în arbitraj! La un milion de faze nu ai voie așa ceva! Așa ceva n-ai voie! Du-te, tată, acasă! Ia-ți ochelari, du-te acasă, bă! Cum să faci așa ceva? Nu acuz că din cauza lui am pierdut meciul, dar așa ceva!!?? Și dacă câștigam, mă luam de el.

Un om când e pornit dinainte... Asta ce este? Umbrirea minții! Întunecarea minții! Când ești hoț, mintea ți se întunecă și nu știi cum să le faci. Sau probabil... incompețență! De ce mi-l dai pe Călin ăsta? Asta nu știe de capul lui arbitraj. Păi de ce? Că ei cunosc care sunt și din discuțiile lor, care cum sunt, rapidiști, steliști, dinamoviști. Și pe ăsta știu că probabil e rapidist. Și rapidiștii au dușmănie împotriva noastră, normal”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Atenționat că s-ar putea alege cu încă o reclamație la Comisii, Gigi Becali și-a continuat tirada la adresa arbitrilor.

”(n.r. – Comisia Centrală v-a reclamat recent) Cine să mă mai reclame pe mine? Maimuțoii? Ce dosar!? Du-te, bă, cu papagalii tăi! Eu sunt Becali, ei sunt papagali. Ce? După ce faci ce faci... Bă, măcar ăla a avut bunul simț. El, după ce că face tămpenii, prostii, mă mai și reclamă! După ce faci mizeriile pe care le faci, îți dai seama ce obrăznicii? Să se ducă la comisii, și la comisiile lui Papa pe care îl vrea el! De ce nu greșește el (n.r. – Istvan Kovacs), mă, pe la Champions League? Ce ușor, bă! Dacă nu vezi aia la faultul ăla, lasă-te, bă! Și nici nu știu dacă a fost și offside. Stoian face pas în față”, a mai spus Gigi Becali.