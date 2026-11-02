Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”

Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a spus ce jucător i-a plăcut de la FCSB după înfrângerea cu ”U” Cluj.

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”U” Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a 14-a din Superliga, jucat pe terenul „șepcilor roșii”.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Jovo Lukic, în minutul 76, iar FCSB a avut un gol anulat din camera VAR al lui Alexandru Stoian în minutul 44 pe motiv de offside.

Jucătorul de la FCSB care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: „Ce lovitură am dat cu el!”

Gigi Becali s-a declarat mulțumit de prestația echipei și l-a scos în evidență pe Aymen Boutoutaou, jucător pe care patronul lui FCSB l-a criticat destul de mult de când a venit la formația roș-albastră.

Omul cu banii de la FCSB a descris faza din prima repriză la care algerianul „i-a luat ochii”.

(n.r. – Pe cine scoate în evidență?) Pe toată echipa! Toată echipa o scot în evidență. Din moment ce n-au ieșit deloc din terenul lor și s-a jucat numai la o poartă, ce vrei să fac? Toată echipa a participat la joc. Ca să evidențiez un jucător trebuia să câștigam... așa, toată echipa a participat. Mi-a plăcut jocul.

E adevărat totuși că avem nevoie de jucători. A pierdut toate mingile în prima repriză și e adevărat că ne trebuie jucători. Boutoutou, când l-am văzut în prima repriză, mamă! Când a făcut aia... mamă, ce lovitură am dat cu acest jucător! După aia... n-a mai făcut nimic”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

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FCSB a rămas cu 21 de puncte și a coborât în clasamentul Superligii pe poziția a șaptea, la două puncte în spatele Farului care s-a impus la Voluntari în această rundă.

De cealaltă parte, ”U” Cluj a rămas pe locul patru cu 25 de puncte după 14 meciuri, dar Petrolul și Farul sunt la o „lungime”, respectiv două „lungimi” de „șepcile roșii”.

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