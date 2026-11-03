Ovidiu Burcă, antrenorul formației Sepsi OSK, a susținut că declarațiile patronului Laszlo Dioszegi despre problemele financiare ale clubului au creat o stare de neliniște în vestiar.

Ovidiu Burcă, despre Laszlo Dioszegi: „Spune și niște lucruri pe care nu ar trebui să le spună”

Tehnicianul a spus despre finanțatorul său că este un om foarte sincer, însă uneori vorbește despre anumite subiecte care ar trebui evitate.

„Domnul Dioszegi este un om foarte sincer, uneori spune și niște lucruri pe care nu ar trebui să le spună. Am simțit și eu în vestiar o stare de neliniște, de neîncredere.

Am discutat cu băieții, a venit și dumnealui de a discutat și acum lucrurile sunt mult mai clare. Poate și acesta a fost un motiv pentru care nu am mai fost atât de capacitați, au fost acele anunțuri care i-au preocupat pe jucători”, a declarat Ovidiu Burcă, potrivit sptfm.ro.

Burcă: „Suntem totuși în proces de formare”

În același timp, antrenorul a admis că echipa sa traversează o perioadă complicată din punct de vedere sportiv.

„Punctele sunt puține, rezultatul și modul în care am pierdut punctele la Galați au fost frustrante. Întotdeauna vorbim că avem nevoie de victorii ca să ne întărim moralul, dar este invers.

Trebuie să ai moral bun ca să acumulezi victorii. Și la Galați am văzut echipa un pic crispată. Eșecul cu Craiova a fost unul care ne-a afectat mult, dar suntem totuși în proces de formare.

S-au schimbat mulți jucători, sunt unii care nu apăreau constant la echipă și acum au început să joace, este o dinamică importantă. O echipă bună trebuie să treacă de aceste probleme ca să se întărească și să emită pretenții.

De aceea nu sunt speriat, sunt lucruri normale, eu cred că ușor-ușor o să devenim mai constanți. La începutul sezonului înscriam puțin, dar și încasam puțin. Dar acum am început să primim tot mai multe goluri și asta nu e bine. Trebuie să reglăm lucrurile”, a mai transmis Burcă.

După 14 etape din Superliga României, Sepsi ocupă locul 11 în clasament, cu 15 puncte.