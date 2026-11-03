Jesus de Miguel a decedat marți dimineață, la spital, în urma unei ciocniri violente cu portarul Jesus Owono, în timpul partidei cu Andorra, din liga a treia spaniolă.

Tragedia a fost discutată și în studioul VOYO Sport Live, unde Florin Gardoș și Robert Niță și-au prezentat condoleanțele și au vorbit despre impactul pe care un asemenea eveniment îl are asupra celor implicați.

Florin Gardoș: „Nu îmi aduc aminte să se mai fi întâmplat așa ceva”

Florin Gardoș a mărturisit că vestea l-a afectat profund, deși nu îl cunoștea pe atacant. Fostul fundaș a vorbit și despre riscurile la care sunt expuși fotbaliștii, dar și despre drama portarului implicat.

„Eram în drum spre studio când am aflat știrea. Nu știu dacă e și din cauza vârstei, dar îmi dau lacrimile, deși nu îl cunosc pe omul ăsta și mor oameni în fiecare secundă. Când e vorba de fotbaliști, sunt cu totul alte circumstanțe. Mă întristează foarte mult. Nu îmi aduc aminte să se mai fi întâmplat așa ceva. Din cauza unor probleme sau suplimente s-a mai întâmplat, dar în urma unui impact nu îmi aduc aminte.

Ajungi să îți dai seama ce e cu adevărat important și la ce riscuri te supui ca fotbalist. Deși nu mai sunt activ, tot mă pun în pielea fotbalistului. Poate ar trebui uneori suporterii să o lase mai moale. E o adevărată tragedie, o veste tristă. Și portarul, chiar dacă probabil o fi vrut să faulteze, mă gândesc că în momentul ăsta... viața lui se schimbă! Asta e clar”, a declarat Gardoș la VOYO Sport Live.

Robert Niță: „Uite că și la fotbal poate apărea o tragedie”

La rândul său, Robert Niță a atras atenția asupra suferinței prin care trec atât familia atacantului, cât și portarul implicat în fază, care va trebui să trăiască toată viața cu urmările acestui incident.

„Ați spus voi ce era de spus. E o tragedie, greu și pentru familia celui decedat, și pentru familia portarului, și pentru el, pentru că îl va urmări toată viața, chiar dacă vorbim de un contact neintenționat... Până la urmă moare un om. E trist. Partea mai puțin plăcută sau urâtă a fotbalului asta este. Chiar dacă nu le conștientizezi, chiar dacă nu sunt luate în calcul, uite că și la un joc de fotbal poate apărea o tragedie”, a spus Robert Niță.

Jesus de Miguel evoluase în patru partide în actualul sezon, toate din postura de rezervă. Atacantul contribuise anterior la promovarea lui Tenerife în liga secundă, după ce marcase 11 goluri în sezonul precedent.